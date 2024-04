Quanto costa ricaricare un'elettrica alle colonnine dopo i rincari A2A? Facciamo il punto

A fine 2023 abbiamo cercato di capire quanto costasse ricaricare un’auto elettrica alle colonnine pubbliche, oggi però - dopo il rincaro degli abbonamenti A2A - ci tocca aggiornare la situazione.

Anche se nel tempo abbiamo spesso criticato la formula degli abbonamenti, poiché ci legavano a un solo distributore e dunque a un numero limitato di colonnine, oggi un po’ ci mancano quei pacchetti convenienti fino a 500 kWh inclusi, anche ad alta potenza. Gli operatori si stanno spostando verso un mondo “a consumo” che ovviamente è più oneroso per l’utente e avvicina il costo della ricarica a quello del pieno di benzina. Abbiamo sempre saputo che, presto o tardi, ci sarebbe stato un “pareggio” di costi fra le diverse alimentazioni, pensavamo però che ci sarebbe voluto qualche altro anno, quando la mobilità elettrica fosse maggiormente diffusa, già oggi invece - con le BEV che non raggiungono neppure il 5% di market share in Italia - il divario con benzina e diesel si sta assottigliando.

Mettiamo però da parte la delusione e torniamo al punto: quanto costa caricare un’elettrica alle colonnine pubbliche ad aprile 2024? Come fatto in passato, ci occuperemo soltanto delle tariffe e degli abbonamenti per le stazioni di ricarica, non dei costi domestici che sono di gran lunga più convenienti ma che dipendono da molti fattori (per capire quanto vi costa un singolo kWh consultate il vostro contratto o la vostra bolletta).

Partiamo come consuetudine da Enel X: qui la situazione non è cambiata dagli ultimi aggiornamenti, non abbiamo più gli abbonamenti storici ma pacchetti con tariffe scontate. Pay Per Use Premium 10 offre uno sconto di 10 centesimi di euro sul prezzo della ricarica a consumo e un servizio di prenotazione illimitato al costo di 4 euro al mese per 12 mesi. Pay Per Use Premium invece, a 25 euro all’anno, ci permette di prenotare illimitatamente una colonnina nell’app Enel X ma non ci offre alcuno sconto. L’unico abbonamento rimasto è il City con 80 kWh inclusi a 49 euro al mese. A consumo, infine, con Pay Per Use Basic si spendono 0,69 euro/kWh per la ricarica AC fino a 22 kW, 0,89 euro/kWh per la ricarica DC da 22 a 150 kW e 0,99 euro/kWh per l’HPC da 150 a 350 kW.

Con Be Charge ritroviamo l’apoteosi dei pacchetti a consumo con sconti che aumentano in base alla soglia mensile. Con Be Free non si paga nulla al mese ma si corrisponde il prezzo a consumo massimo, che varia da colonnina a colonnina. Con Be Start a 9,90 euro al mese abbiamo uno sconto del 20% sulle tariffe base, sconto che arriva al 30% con Be Medium e 13,90 euro al mese e al 40% con Be Premium e 19,90 euro al mese. Un modo per risparmiare qualche euro ci viene poi offerto dalle carte prepagate, che ci regalano 3, 10 e 20 euro “extra” rispettivamente sulle carte da 50, 100 e 150 euro.

Se siete utenti Tesla avete la possibilità di utilizzare le ottime tariffe HPC dei Supercharger senza corrispondere alcun abbonamento mensile, è ormai qualche tempo - però - che Elon Musk permette la ricarica a qualsiasi auto elettrica sulla sua rete ad alta efficienza. Pagando 12,99 USD al mese (12,10 euro) si ha la possibilità di sfruttare prezzi al kWh che possono scendere a 0,43 euro/kWh nelle ore di minore afflusso, probabilmente la tariffa al consumo più conveniente in assoluto per l’HPC nel momento in cui scriviamo. Senza abbonamento la convenienza scende, con prezzi da 0,55 a 0,70 euro/kWh.

Arriviamo così alla rimodulazione A2A: E-Moving Small costa ora 25 euro con 40 kWh inclusi, E-Moving Medium costa 57 euro e include 100 kWh al mese, infine E-Moving Large offre 200 kWh a 106 euro. Va in pensione il comodo piano E-Moving Extra Large da 320 kWh, inoltre tutti gli abbonamenti includono la ricarica fino a 50 kW, le ricariche DC veloci sono escluse, dunque fate molta attenzione.

Per chi macina parecchi chilometri al mese in elettrico, Duferco Energia offre il pacchetto Flat con 200 kWh a 129 euro al mese su colonnine fino a 50 kW. Inoltre con il credito prepagato, con validità fino a 3 mesi, è possibile caricare alle colonnine fino a 50 kW: con 65 euro avete 100 kWh, con 95 euro avete 150 kWh, con 249 euro 400 kWh.

Con IONITY abbiamo poi una ricarica a consumo da 0,69 euro/kWh senza spese mensili oppure 0,49 euro/kWh con IONITY PASSPORT che ci costa 5,99 euro al mese.

Esistono poi molte altre applicazioni che permettono di ricaricare a consumo con prezzi che variano da colonnina a colonnina in base alla potenza e al gestore, da Evway a Electroverse, l’app di ricarica di Octupos Energy.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su