Quanto costa ricaricare a casa un quadriciclo elettrico come Citroen Ami?

A meno che non stiate pensando di prendere una nuova Tesla Model 3 a trazione posteriore, ora compatibile con l’Ecobonus statale, il resto del mercato elettrico è particolarmente costoso rispetto alla classica benzina. Per questo motivo molti vorrebbero acquistare un quadriciclo elettrico, ma quanto costa ricaricare un veicolo di questo tipo?

A fine febbraio abbiamo fatto una panoramica generale per capire quanto costassero questi quadricicli elettrici, che rispetto alle auto tradizionali hanno sicuramente qualche svantaggio ma anche tantissimi vantaggi: la loro assicurazione costa meno (quanto costa assicurare un quadriciclo elettrico?), i prezzi sono più accessibili, si parcheggiano un po’ ovunque e si possono ricaricare comodamente a casa nel giro di qualche ora. Torniamo dunque alla domanda: quanto costa la ricarica casalinga di questi quadricicli?

Fare un calcolo di questo tipo che vada bene per tutti è ovviamente impossibile, tutto dipende dal nostro contratto energetico, prendiamo però come esempio un costo al kWh di 0,50 euro. La Citroen Ami ha una batteria da 5,5 kWh, e lo stesso vale per l’Estrima Birò, significa che una ricarica completa con un contratto da 0,50 euro/kWh ci costa 2,75 euro (per percorrere circa 75 km). La nuova Microlino prodotta a Torino ha tre opzioni di batteria: 6 kWh, 10,5 kWh, 14 kWh, dunque andremmo a spendere rispettivamente 3 euro (per 91 km di autonomia), 5,25 euro (177 km) e 7 euro (230 km).

Continuiamo con Mole Urbana: la sua batteria da 8,5 kWh vale una ricarica completa da 4,25 euro per percorrere 200 km. Infine con una XEV Yoyo (la stessa XEV Yoyo disponibile a Milano con Enjoy) si spendono 5,15 euro, visto che la batteria di bordo è da 10,3 kWh e promette fino a 150 km di range.

Se avete capito come funziona il calcolo, che è di una facilità disarmante, potete avere un risultato più preciso applicato al vostro contratto: vi basta moltiplicare i kWh del quadriciclo che vi interessa per il prezzo al kWh del vostro contratto energetico (kWh batteria x euro/kWh).