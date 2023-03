Quanto costa ricaricare un'auto elettrica in Europa? Italia quarto Paese più caro

Il 2022, dopo due anni di pandemia e una guerra esplosa nel cuore dell’Europa, ha portato i prezzi dei carburanti alle stelle e non sono pochi gli italiani che hanno deciso di passare alle auto elettriche - o lo faranno a breve. Ma quanto costa ricaricare un’auto in Italia? Come siamo messi rispetto al resto d’Europa?

Ci aiuta a rispondere a queste domande un nuovo studio di Switcher.ie, che ha rivelato il costo della ricarica di un EV in Europa dai Paesi più economici a quelli più costosi. Scopriamo così che la Top 10 dei Paesi più convenienti vede, a partire dal basso, il Montenegro, l’Ungheria, l’Albania, la Macedonia del Nord, Bosnia ed Erzegovina, la Turchia, la Serbia, la Georgia, il Kosovo e i Paesi Bassi. Nei Paesi Bassi in particolare 100 km costano in media soltanto 0,80 euro, con un costo medio della ricarica di 2,74 euro.

Fra i 10 Paesi più costosi abbiamo invece la Romania, la Svezia, Cipro, l’Irlanda, la Repubblica Ceca, la Spagna, l’Italia al quarto posto, la Germania, il Belgio e infine la Danimarca. Nel nostro Paese è stato calcolato che per percorrere 100 km in auto elettrica servono di media 5,54 euro, il costo medio di una singola ricarica è di 18,89 euro. In Germania il costo medio è di 19,89 euro, in Belgio 20,48 euro, è la Danimarca però il Paese più caro in assoluto: per una ricarica si spendono in media 27,65 euro.

Come ricordiamo sempre, il costo della ricarica (sia pubblica che privata) può variare tantissimo dal tipo di contratto che abbiamo. Alle colonnine se utilizziamo tariffe a consumo i costi possono rivelarsi davvero elevati, i distributori invece puntano a farvi fare degli abbonamenti mensili con tariffe “calmierate”, solo in questo modo riuscite davvero a risparmiare qualcosa sulle ricariche. A casa invece è bene stipulare contratti convenienti, magari pensati appositamente per gli EV.