Quanto costa ricaricare l'auto elettrica alle colonnine pubbliche? Qualche esempio pratico

Lo scorso 13 gennaio abbiamo pubblicato un articolo intitolato Quanto costa ricaricare un'auto elettrica fuori casa?, elencando le attuali tariffe e abbonamenti presso le colonnine pubbliche. Ma quanto costa effettivamente in termini di denaro? Facciamo qualche esempio.

Calcolare esattamente quanto si spende a una colonnina pubblica non è così semplice e immediato, bisogna tener conto di:

quanti kWh preleviamo dalla rete

della potenza erogata dalla colonnina

della tariffa applicata

Prendiamo a modello una Hyundai KONA Electric 2021 (qui i nostri 10 motivi per acquistare la nuova Hyundai KONA Electric e uno per non farlo), che monta una batteria da 64 kWh. Considerando che è alquanto improbabile recarsi a ricaricare con lo 0% secco, immaginiamo di collegare l'auto con il 30% di energia ancora residua. Ci serviranno dunque 44,8 kWh di energia per riavere il 100% sulla vettura.

Ipotizzando una ricarica presso una colonnina Enel X con tariffa DC a consumo da 0,79 euro/kWh fino a 350 kW, visto che la KONA "succhia" fino a 100 kW di potenza, andremmo a spendere 35,3 euro (tariffa comune ai principali operatori con potenze oltre i 50/100 kW). Un prezzo che può essere abbassato diminuendo la potenza: scegliendo una colonnina Enel X fino a 22 kW, per la stessa quantità di energia spenderemmo 17,92 euro, impiegando però più tempo per la ricarica.

Passiamo ad A2A, presso le colonnine Quick una ricarica da 44,8 kWh costerebbe 16,50 euro, con BeCharge invece saremmo a 20,16 euro con potenze fino a 22 kW. Pagando invece un abbonamento Passport con IONITY, 17,99 euro al mese, per 44,8 kWh di energia ci vorrebbero 15,68 euro, poiché la tariffa è di 0,35 euro/kWh.

Tutto questo per quanto riguarda le tariffe a consumo, esistono poi abbonamenti con kWh inclusi oppure colonnine che funzionano a tempo, come molte A2A. Può sembrare una giungla ma il meccanismo non è difficile e si impara presto. Per fare un calcolo approssimativo dovete conoscere a che potenza ricarica la vostra auto, a che potenza viene erogata l'energia alla colonnina, a che tariffa viene venduta l'elettricità e di quanti kWh avete bisogno per portare la vostra auto all'80% o al 100%.

Fra l'80% e il 100% infatti la curva della potenza cala in modo fisiologico, potrebbe essere conveniente staccare la vettura attorno all'80%, soprattutto se ricaricate a una colonnina "a tempo". Va da sé poi il fatto che un'elettrica con batteria da 100 kWh richiederà un costo maggiore per singola ricarica rispetto a una Dacia Spring con batteria da appena 27,4 kWh.