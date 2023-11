Quanto costa ricaricare un'auto elettrica alle colonnine a fine 2023? Tariffe e piani

Rispetto a un anno fa, a novembre 2022, sono cambiate molte cose sul fronte della ricarica elettrica presso le colonnine pubbliche. Sono arrivate nuove app, alcuni famosi aggregatori hanno cambiato tariffe e abbonamenti, vediamo dunque quanto costa ricaricare fuori casa un EV a fine 2023.

Partiamo da Enel X, la cui app per smartphone si chiama Enel X Way. Nel corso del 2023 è cambiato tutto per l’aggregatore di colore viola scuro (Enel X alza i costi dei suoi abbonamenti), al di là delle tariffe a consumo è possibile scegliere gli abbonamenti City con 80 kWh e 49 euro ogni 30 giorni, Travel con 160 kWh e 79 euro ogni 30 giorni, Travel Plus con 320 kWh e 129 euro ogni 30 giorni. Con le tariffe a consumo invece si spendono solitamente 0,69 euro al kWh presso le colonnine AC, 0,99 euro al kWh presso le stazioni DC.

Con Be Charge le tariffe a consumo sono solitamente da 0,65 euro al kWh per le AC, 0,95 euro al kWh per le DC. È possibile però ottenere degli sconti grazie a dei profili tariffari che puntano a fidelizzare l’utente a usare l’app: dall’1 novembre 2023 non è più possibile sottoscrivere gli abbonamenti con kWh inclusi (i nuovi piani tariffati Be Charge), abbiamo al contrario i piani Be Start, Be Medium e Be Premium che permettono di avere - rispettivamente - il 20%, il 30% e il 40% di sconto sulle normali tariffe a consumo in cambio di una quota mensile che vale 9,99 euro, 13,90 euro e 19,90 euro.

Anche chi possiede un abbonamento Telepass Plus può ricaricare comodamente la propria auto elettrica (abbiamo provato Telepass Plus per avere 20 servizi in un abbonamento). L’app di colore giallo si appoggia principalmente alle stazioni A2A, Be Charge, Ewiwa ecc con tariffe solitamente pari a 0,70 euro per kWh in AC, 0,80 euro per kWh in DC. La tariffa esatta può cambiare in base alla colonnine.

Da poche settimane è arrivata in Italia anche la nuova app Electroverse di Octopus Energy: anche in questo caso non abbiamo alcun abbonamento ma soltanto tariffe a consumo, con la card RFID che vi arriva gratuitamente. Sono tariffe che cambiano di colonnina in colonnina, solitamente si spendono da 0,60 euro a 0,77 euro al kWh in AC, 0,83 euro/kWh in DC.

Anche A2A con il suo servizio E-moving permette di ricaricare il proprio EV tramite app. Al di là delle tariffe a consumo è possibile sottoscrivere veri e propri contratti: con E-moving Small si hanno a disposizione 30 kWh al mese in cambio di 16 euro (0,53 euro/kWh), con E-moving Medium si sale a 29 euro per 80 kWh al mese, infine E-moving Large ed E-moving Extra Large offrono rispettivamente 180 e 280 kWh al mese in cambio di 60 e 90 euro al mese.

Altre soluzioni di ricarica possono essere NEXTCHARGE ed evway. Con NEXTCHARGE si può contare su tariffe al consumo che cambiano di stazione in stazione. Solitamente però si spendono da 0,57 euro a 0,87 euro al kWh, l’app però prevede anche un costo al minuto di 0,01 euro. Sull’app è possibile scremare le colonnine disponibili anche in base al prezzo.

Anche evway mette ovviamente a disposizione la ricarica a consumo standard, con tariffe che cambiano di stazione in stazione. L’app permette di selezionare velocemente le colonnine Free to X oppure le IONITY, le nostre stazioni preferite, quelle Green con energia sostenibile e così via. Guardando agli abbonamenti abbiamo il piano HPC SAVE a 9,90 euro al mese che porta la tariffa ad alta potenza a 0,845 euro al kWh in tutta Europa quando si ricarica al di sopra dei 100 kW. Con il piano IONITY Europe Easy 2023 invece si spendono 39 euro per tre mesi al fine di ottenere una tariffa da 0,67 euro al kWh.