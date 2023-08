Quanto costa ricaricare un'auto elettrica a casa? Italia tra i Paesi più cari d'Europa

A inizio 2023 alcuni dei maggiori distributori di energia hanno aggiornato i loro prezzi per la ricarica elettrica alle colonnine, abbiamo dunque scritto l’articolo Quanto costa ricaricare un EV? Oggi vogliamo occuparci della ricarica casalinga: quali sono i Paesi europei in cui costa meno ricaricare un EV a casa?

Stando agli ultimi dati Eurostat, messi in ordine in una infografica da Switcher.ie, sembra che i costi medi per ricaricare un’auto elettrica a casa siano aumentati del 21% a fine 2022 rispetto al primo semestre dell’anno. In Italia c’è stato un aumento del 18%, non a caso siamo nelle posizioni più basse della classifica dei prezzi più convenienti. Siamo al 36esimo posto con un costo medio al kWh di 0,364 euro; significa che, mediamente, per percorrere 100 km in elettrico si spendono 6,53 euro, mentre per ricaricare completamente una batteria da poco più di 60 kWh si spendono 22,43 euro.

Qual è invece la situazione in Europa? Il Kosovo è il Paese in cui la ricarica casalinga conviene maggiormente: il prezzo di un singolo kWh è di appena 0,064 euro, significa che bastano meno di 4 euro per un pieno e 1,14 euro per percorrere 100 km. Si ricarica alla grande anche in Georgia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Ungheria, Bulgaria, Malta, Paesi Bassi, Croazia, Islanda e Polonia, dove per un pieno si spendono meno di 10 euro.

I peggiori Paesi della lista invece sono Spagna, Germania, Romania, Italia, Repubblica Ceca, Belgio e Danimarca. Proprio in Danimarca un singolo kWh casalingo può costare 0,587 euro, dunque per un pieno di circa 60 kWh si spendono 36,17 euro.