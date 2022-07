Quanto costa la nuova Renault ZOE 2022? Prezzi e allestimenti in Italia

Prima dell'arrivo della Tesla Model 3 in Europa, la Renault ZOE ha fatto il bello e cattivo tempo in ambito elettrico. Regina indiscussa per anni, ora la piccola ed efficiente ZOE si rinnova - ma a che prezzo?

Della nuova Renault ZOE 2022 abbiamo già parlato lo scorso 20 giugno (le novità della nuova Renault ZOE 2022), captando le notizie in arrivo dalla Francia. Ora il leggero restyling è ufficiale anche in Italia, andiamo dunque a scoprire allestimenti e listino. Tre le versioni disponibili nel nostro Paese: Equilibre, Evolution e Iconic. Si parte con l'allestimento Equilibre a un prezzo chiavi in mano a partire da 33.400 euro. In questa versione sono presenti il caricatore di bordo AC da 22 kW (elemento ottimo che vi permette di caricare alla massima velocità presso la maggior parte delle colonnine pubbliche presenti in Italia), l'Active Emergency Brake System, Hands Free Card, climatizzatore manuale, driver display digitale da 10” e display centrale multimediale da 7” con funzione Smartphone Replication (dunque compatibile con Apple CarPlay e Android Auto).

La nuova ZOE Evolution parte invece da 35.000 euro chiavi in mano e di serie ha il riconoscimento della segnaletica stradale, l'allerta di superamento della linea di corsia e l'assistenza al mantenimento della corsia. Abbiamo poi sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore automatico, un display multimediale da 7" e Smartphone Replication. All'esterno troviamo la shark antenna e i cerchi in lega da 16" Eridis diamantati.

Infine al top della gamma c'è la ZOE Iconic con cerchi da 17" arricchiti da dettagli dorati Warm Titanium. I dettagli Warm Titanium li ritroviamo anche sulla griglia della calandra, sui profili dei fari fendinebbia e sui nuovi stripping laterali dalla trama inedita. All'interno abbiamo sellerie in TEP e tessuto riciclato, mentre il sistema multimediale è in questo caso da 9,3" con navigazione integrata e Smartphone Replication. ZOE Iconic si può avere a partire da 37.000 euro chiavi in mano.



Non vediamo l'ora di mettere le mani su questa nuova versione 2022, avevamo adorato il modello 2021: innamorarsi della Renault ZOE con 400 km di autonomia.