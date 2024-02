Quanto costa la nuova Renault Rafale? Ordini aperti per il SUV Coupé francese

Lo scorso 31 gennaio abbiamo visto dal vivo, per la prima volta, il SUV Renault Rafale, veicolo premium proposto con tecnologia Full Hybrid. Oggi sappiamo quanto costa grazie all’apertura degli ordini.

Anche se i prezzi arrivano solitamente alla fine, vogliamo parlarne subito perché Renault ci ha in qualche modo sorpresi: nuova Rafale parte da 43.700 euro in allestimento Techno, dunque con un equipaggiamento già molto interessante. Per il trim Esprit Alpine, che noi consigliamo a occhi chiusi, si spendono invece 48.200 euro, Renault è dunque riuscita a stare al di sotto dei 50.000 euro nonostante il DNA premium della vettura e la tecnologia E-Tech Hybrid 200. Se gli ordini sono stati appena aperti, le prime consegne ai clienti sono previste prima dell’estate 2024, dunque non ci sarà da aspettare poi molto.

Ricordiamo che Rafale sarà anche il primo veicolo del nuovo corso Renault (Renaulution) a offrire una versione ad alte prestazioni con trazione integrale, grazie all’arrivo della variante E-Tech 4x4 da 300 CV. Nel nostro articolo di “primo contatto” vi abbiamo raccontato le principali caratteristiche tecniche del veicolo, qui però vi ricordiamo che parliamo di un SUV Coupé lungo 4,71 metri, largo 1,86 metri e alto 1,61 metri. La sua potenza è di 200 CV, mentre i consumi si attestano attorno ai 4,7 litri/100 km con 105 grammi di CO2/km. Un prodotto inedito per Renault davvero molto interessante.