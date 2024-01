Quanto costa la Renault Mégane E-Tech nel 2024? Il listino aggiornato

A fine agosto 2023 la Renault Mégane E-Tech Electric ha subito un leggerissimo restyling, ottenendo la pompa di calore di serie e altre piccole novità. Oggi, a inizio 2024, quanto costa il modello a zero emissioni? Ecco il listino aggiornato.

Analizzando il listino scopriamo subito come l’elettrica francese abbia ancora tre allestimenti diversi, è però sparita la batteria da 40 kWh disponibile in precedenza (effettivamente non era un grande affare) e il caricatore di bordo AC da 22 kW è diventato una sorta di optional. Ecco dunque che la Mégane E-Tech Evolution ER da 130 CV con batteria da 60 kWh costa di base 38.050 euro chiavi in mano con caricatore AC da 7 kW, 39.550 euro con caricatore a 22 kW (un’opzione che secondo noi è da prendere a occhi chiusi).

L’allestimento Evolution ER tuttavia è preferibile per le flotte, per gli utenti privati consigliamo di partire almeno con la Mégane E-Tech Techno da 220 CV. La batteria da 60 kWh è diventata l’unica disponibile su tutta la gamma, dunque a livello di prezzi abbiamo 40.550 euro con caricatore AC 7 kW, 42.050 euro con AC 22 kW. Le Evolution ER e le Techno sono compatibili con l’attuale Ecobonus (come saranno gli incentivi auto 2024?).

Al top della gamma troviamo infine la Mégane E-Tech Iconic da 220 CV a partire da 43.950 euro (7 kW) oppure da 45.450 euro (22 kW). Su tutte le Mégane E-Tech la carica DC arriva a 130 kW di picco.