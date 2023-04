I prezzi del nuovo Renault Espace: il SUV a 7 posti consegnato a ottobre 2023

Abbiamo visto dal vivo il Nuovo Renault Espace 2024 a Parigi e presto lo guideremo in anteprima, ora però è arrivato finalmente il momento di sapere a che prezzo potremo acquistarlo.

Il marchio francese ha appena annunciato che aprirà gli ordini del nuovo SUV a 5/7 posti a partire dal 17 aprile 2023, con le prime consegne ai clienti stimate per ottobre 2023. Il prezzo di Nuovo Espace partirà da 43.700 euro per la versione Techno, salirà a 46.500 euro per la Esprit Alpine e infine 48.500 euro per la Iconic. Tutti gli allestimenti avranno motorizzazione E-Tech Full Hybrid 200 (da 200 CV).

La dotazione sarà ricca già dal livello base, avremo infatti fari anteriori LED Adaptive Vision, sistema OpenR Link con software Android Automotive di Google, il portellone del bagagliaio motorizzato hands-free. L'allestimento Techno avrà anche la lama anteriore in tinta carrozzeria, la cromatura lucida delle cornici dei finestrini e le barre sul tetto in alluminio satinato.

I cerchi invece saranno da 19" con sellerie in tessuto 100% riciclato. La variante Esprit Alpine, la nostra preferita, vanta un look più sportivo e ha interni rivestiti in Alcantara con cerchi Daytona da 20". Infine Iconic avrà cerchi da 20" Effie e sarà un allestimento tutto votato all'eleganza e alla tecnologia, con tanto di telecamera a 360 gradi inclusa nel prezzo di partenza.

Nuovo Renault Espace 2024 viene offerto di default nella sua configurazione a 7 posti, mentre il pack 5 posti è proposto come optional per quegli utenti che vogliono maggiore spazio nel bagagliaio. Ricordiamo però che se non siete interessati ai 7 posti potrebbe andare più che bene un Renault Austral di nuova generazione, disponibile in diverse motorizzazioni.