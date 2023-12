Quanto costa Renault Espace nel 2024? Il nuovo listino del SUV Full Hybrid

Dopo aver scoperto i nuovi prezzi 2024 della Renault Captur, scopriamo il listino aggiornato di nuova Renault Espace, il SUV 5 o 7 posti disponibile soltanto in motorizzazione Full Hybrid.

Il prezzo di partenza della nuova Renault Espace E-Tech non sembra cambiato: si parte da 43.700 euro IVA inclusa nella versione Techno Full Hybrid 200. Con la Espace Esprit Alpine Full Hybrid 200 saliamo a 46.500 euro IVA inclusa, mentre al top della gamma l’Espace più accessoriato del momento (Iconic) Full Hybrid 200 arriva a 48.500 euro.

Grazie a delle emissioni dichiarate da 104-110 g/km di CO2, nuova Renault Espace dovrebbe rientrare perfettamente nei nuovi incentivi auto 2024 in approvazione, a meno che non vengano inserite delle limitazioni di prezzo. Rottamando un’auto Euro 2 si potrebbero ottenere 3.000 euro di bonus sull’acquisto di nuova Espace, 2.000 euro rottamando un’auto Euro 3, 1.500 euro rottamando un’auto Euro 4, cifre e regole però devono ancora essere confermate da un Dpcm del Governo Meloni.

Come con Captur, anche Espace può essere trasformato in autocarro (Omologazione Autocarro N 1 di fase due), servono 732 euro extra (600 euro IVA esclusa). A proposito di IVA esclusa: senza IVA nuova Renault Espace parte da 34.922 euro nella variante Techno Full Hybrid 200, 37.217 in allestimento Esprit Alpine Full Hybrid 200 e infine 38.857 euro in versione Iconic.



