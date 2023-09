Quanto costa la nuova Tesla Model 3 2024? Quando viene consegnata in Italia?

L’1 settembre scorso Tesla ha presentato ufficialmente la sua nuova Model 3, aggiornamento che abbiamo visto dal vivo a Milano. Ma quanto costa la berlina elettrica? Quando viene consegnata in Italia?

Partiamo subito col dire che dal listino italiano è appena sparita la variante Performance: il restyling ha per ora riguardato solo le varianti a trazione posteriore e Dual Motor a trazione integrale. Chi avrebbe acquistato una Performance avrebbe ottenuto una vettura non aggiornata, motivo per cui gli uomini di Elon Musk l’hanno temporaneamente rimossa. Ci aspettiamo di rivederla quanto prima con tutte le novità 2024 della Model 3.

La Tesla Model 3 a trazione posteriore si può invece ordinare subito a partire da 42.490 euro, un prezzo che permette l’accesso all’attuale Ecobonus governativo. Rispetto al passato abbiamo ora tre colorazioni gratuite, possiamo scegliere tra il Bianco Perla Micalizzato, il Blu Oceano Metallizzato e il Nero Pastello senza sovrapprezzo, mentre per l’Ultra Rosso e il Grigio Stealth sono richiesti 2.000 euro. I cerchi di serie sono i Photon da 18” che permettono di arrivare a 554 km di autonomia massima. Le consegne della vettura sono previste già a ottobre-novembre 2023, dunque non ci sarà da attendere molto.

Si aspetta qualche settimana aggiuntiva invece per una Tesla Model 3 Dual Motor a trazione integrale. Il suo prezzo parte da 49.990 euro, dunque non abbiamo accesso agli incentivi, inoltre le consegne sono previste per novembre-dicembre 2023. Con questa variante però possiamo arrivare a 678 km di autonomia massima con i cerchi Photon da 18”.