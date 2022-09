Quanto costa produrre una Tesla? Il confronto con il 2017 vi stupirà

Le notizie relative al mondo Tesla continuano a essere positive e sorprendenti: dopo le previsioni di produzione per il 2022, con 500mila auto da produrre solamente nel Q4 dell’anno, direttamente dalla azienda statunitense giungono interessanti informazioni relative al costo di produzione per veicolo.

A parlarne durante una conferenza su invito firmata Goldman Sachs è stato il capo delle relazioni con gli investitori di Tesla, Martin Viecha, il quale ha guidato proprio gli investitori attraverso i prossimi cinque anni di Tesla svelando cosa dovranno aspettarsi dal marchio lato produzione.

Secondo quanto riportato da Viecha, il costo di produzione per veicolo è calato dagli 84.000 dollari del 2017 ai 36.000 dollari negli ultimi trimestri del 2022. Molti potrebbero pensare a grandi innovazioni nella produzione delle batterie, ma non è così: la vera novità che ha permesso questo calo di prezzo è stata la migliore progettazione del veicolo per rendere la produzione il più semplice possibile, nonché un design completamente nuovo rispetto alle prime iterazioni. Oltretutto, il processo produttivo stesso non ha più luogo solamente a Fremont, dove si trova la prima storica fabbrica Tesla, ma anche a Berlino e Shanghai dove i costi sono nettamente inferiori.

L’idea di Viecha e del colosso di Elon Musk, dunque, è che ogni veicolo arriverà a costare meno di 36.000 dollari; ciò si traduce in una redditività superiore per l’azienda e, potenzialmente, un costo finale inferiore per i consumatori. In tutto ciò, peraltro, non si considera nemmeno la preparazione delle nuove batterie 4680, più economiche ed efficienti rispetto alle celle attuali.