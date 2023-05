Quanto costa la Porsche più economica in circolazione? Vi bastano meno di 10mila euro

Se avete sempre sognato di acquistare una Porsche, sappiate che forse il vostro sogno si può realizzare. Ovviamente, se non avete grandi disponibilità economiche, dovrete accontentarvi del modello, ma in ogni caso potrete comunque godervi la vostra fuoriserie di Stoccarda.

Dopo l'incidente choc a Portimao, Porsche torna protagonista sulle pagine del nostro sito e questa volta con la vettura di Stoccarda più economica in circolazione. Spulciando i siti web di auto usate emerge come siano diversi i modelli più economici di Porsche al momento in vendita, a cominciare dalla 924.

Si tratta di un'auto 2+2 emblema di una linea di Porsche degli anni '70 e '80 che non fu particolarmente apprezzata in quanto dallo stile senza dubbio particolare e soprattutto di rottura rispetto alla storia dello stesso marchio tedesco.

Facendo una breve ricerca è possibile acquistare una Porsche 924 anche a 5.000 euro ma in media il prezzo è di circa 10mila euro. Altra Porsche a buon prezzo acquistabile è la 944, che di fatto rappresenta l'erede della 924.

Stiamo parlando di una vettura che venne realizzata dall'azienda di Stoccarda fra il 1982 e il 1991, prima di andare definitivamente in pensione senza essere più riproposta. Dotata di motore anteriore a trazione posteriore, era disponibile sia nella versione coupé che in quella cabriolet, mentre a livello di motorizzazione era previsto l'aspirato o il turbocompresso.

Venne realizzata in 163mila esemplari e fu la sportiva Porsche di maggior successo prima dell'arrivo della Boxster. Anche in questo caso stiamo parlando di una vettura dal prezzo di circa 10mila euro, ovviamente usata, a seconda di chilometraggio e condizioni.

Infine, chi volesse a tutti costi acquistare una Porsche, può provare l'ebbrezza di portarsi casa un Cayenne, uno dei SUV più venduti negli ultimi 20 anni in Italia. Ovviamente, a differenza del restyling del Porsche Cayenne 2023 presentato negli scorsi giorni, stiamo parlando di una vettura meno tecnologica e meno bella dal punto di vista estetico, ma in ogni caso potrete godere della comodità di un'auto di questo tipo e della potenza del glorioso motore tedesco.

Sul mercato vi sono davvero migliaia di Cayenne e come sempre il prezzo è legato al chilometraggio e allo stato dell'auto ma anche in questo caso potrete acquistarne una a circa 10mila euro.