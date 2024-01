Quanto costa la nuova Polestar 4? Il crossover finalmente disponibile in Europa

Polestar 4 è ora ufficialmente disponibile per l’acquisto in Europa e in Australia. Dopo l'avvio della produzione e le prime consegne in Cina alla fine del 2023, le vendite online partono con un prezzo indicativo di partenza di EUR 66.900. Si prevede che la produzione avrà inizio a metà 2024, con le prime consegne previste da agosto.

Polestar 4 ridefinisce l'aerodinamica di una coupé e il comfort di un SUV, creando così una nuova categoria di SUV coupé. Gli elementi di design già visti nei concept car di Polestar vengono portati in produzione nella più veloce auto di serie Polestar fino ad oggi. In termini di dimensioni e prezzo, Polestar 4 si posiziona tra Polestar 2 e Polestar 3.

“L'introduzione di Polestar 4 in tutti i nostri mercati nel corso del 2024 riveste un ruolo cruciale per il nostro successo, andando ad arricchire la nostra gamma di modelli. Polestar 4 conquista la classe di prestazioni premium nel segmento D-SUV. L'innovativa interpretazione di Polestar 4 di un SUV coupé offre un grande spazio interno e un aspetto sorprendente", afferma Thomas Ingenlath, CEO di Polestar.

Design

In quanto marchio orientato al design, il design di Polestar 4 vede la continuazione degli elementi chiave mostrati per la prima volta dalla concept car Polestar Precept. Tra questi, l'eliminazione del lunotto posteriore, che consente un nuovo tipo di esperienza immersiva per gli occupanti posteriori, e la separazione dei fari anteriori a doppia lama con l'esclusiva firma luminosa Polestar, completata dal logo Polestar con illuminazione di precisione millimetrica dal basso.

L'efficienza aerodinamica è migliorata dal frontale basso, dalle maniglie delle porte retrattili, dai finestrini a filo, dalle alette aerodinamiche posteriori e dall'ottimizzazione del flusso d'aria intorno alla barra dei fari posteriori.

Costruito sulla premium Sustainable Experience Architecture (SEA) sviluppata da Geely Holding, Polestar 4 è un SUV coupé di segmento D con un corpo grande e un passo lungo di 2.999 mm. La lunghezza complessiva è di 4.840 mm, la larghezza è di 2.139 mm e l'altezza è di 1.534 mm. Le proporzioni interne generose risultano particolarmente evidenti nel sedile posteriore, dove i passeggeri sono avvolti in un ambiente intimo, con sedili elettrici. L'illuminazione ambientale regolabile che aggiunge una dimensione extra all'ambiente interno, ispirata al sistema solare, consente ai passeggeri di personalizzare l'ambiente di guida.

L'assenza del lunotto posteriore consente al tetto in vetro a tutta lunghezza di protrarsi oltre le teste dei passeggeri posteriori, creando un ambiente interno davvero unico. Uno schermo secondario per i media e il controllo del clima è montato tra i sedili anteriori per consentire il controllo degli occupanti posteriori.

Lo specchietto retrovisore è sostituito da uno schermo ad alta definizione che mostra un feed in tempo reale da una telecamera posteriore montata sul tetto, consentendo un campo visivo molto più ampio rispetto a quello che si può avere nella maggior parte delle auto moderne. Il segnale digitale può essere disattivato per consentire al conducente di vedere gli occupanti posteriori, se necessario.

Maximilian Missoni, Head of Design di Polestar, afferma: "Con Polestar Precept abbiamo anticipato una nuova e straordinaria esperienza per i passeggeri rimuovendo il lunotto posteriore e spingendo ulteriormente indietro il montante posteriore, che svolge un ruolo di sicurezza integrato. Ciò significa che ora i passeggeri posteriori possono vivere un'esperienza unica nel nostro SUV coupé."

L'interno e i suoi materiali sono stati progettati attorno al tema del 'soft tech', prendendo ispirazione dalle industrie della moda e degli sportswear. L'esplorazione di nuovi colori e materiali per Polestar 4 rappresenta un passo innovativo nella visione stilistica di Polestar, tra cui i nuovi colori esterni Storm ed Electron e un nuovo colore interno unico, Mist.

Sostenibilità

Alla fine del 2023, la casa automobilistica svedese ha rivelato che Polestar 4 ha l'impronta di carbonio più bassa tra tutte le sue auto al lancio. Polestar 4 è prodotta nella fabbrica SEA di Geely Holdings a Hangzhou Bay, in Cina. La fabbrica combina l'elettricità verde con certificazione di energia idroelettrica I-REC e l'elettricità fotovoltaica generata dal tetto dello stabilimento. Un maggiore utilizzo di alluminio a basso impatto di carbonio da fonderie che utilizzano elettricità idroelettrica aiuta a ridurre ulteriormente l'impatto climatico. Inoltre, i dati relativi alla quota di alluminio riciclato sono stati inclusi nella valutazione per la prima volta.

La versione Long range Single motor di Polestar 4 ha un'impronta di carbonio cradle-to-gate di 19,9 tCO2e, mentre la Long range Dual motor ne ha una di 21,4 tCO2e. L'alluminio rappresenta il 22,4-24% dell'impronta di carbonio, mentre acciaio e ferro costituiscono il 20%, e i moduli della batteria rappresentano la quota più alta dell'impronta di carbonio della produzione e della raffinazione dei materiali al 36-40%.

Un approccio mono-materiale, presentato per la prima volta nel concept car Polestar electric roadster nel 2022, è applicato ai materiali interni, dove tutti gli strati di determinati componenti sono prodotti dallo stesso materiale di base. Ciò consente loro di essere riciclati in modo più efficace ed efficiente, eliminando la necessità di separare materiali incompatibili prima del riciclo.

I nuovi materiali per gli interni includono un tessuto a maglia su misura composto al 100% da PET riciclato, insieme al vinile MicroTech bio-attribuito, e pelle con tracciabilità Bridge of Weir – dove le pelli grezze sono sottoprodotti dell'industria alimentare e provengono da allevamenti scozzesi valutati in modo indipendente dall'Animal Protection Index come di altissimo standard globale.

La tappezzeria a maglia su misura è una nuova tecnica per l'industria automobilistica. Presentato per la prima volta nel concept car Precept, il tessuto è realizzato al 100% in poliestere riciclato. Il materiale e il design sono stati creati dai designer di Polestar insieme alla Swedish School of Textiles (Borås Textilhögskolan) e ulteriormente sviluppati con i fornitori. È realizzato su misura, producendo scarti minimi e riducendo complessivamente i rifiuti.

I tappeti interni sono realizzati con PET riciclato e i tappeti del pavimento con ECONYL, che comprende reti da pesca riciclate. I pannelli specifici delle portiere sono realizzati in NFPP (polipropilene a fibra naturale), con una riduzione del 50% della plastica vergine e un risparmio di peso fino al 40%. Il MicroTech, introdotto per la prima volta nella Polestar 3, è un vinile bioattribuito che sostituisce il petrolio grezzo con l'olio di pino nella sua costruzione e presenta un supporto tessile riciclato.

Prestazioni

Polestar 4 è l'auto di produzione più veloce che il brand abbia sviluppato fino ad oggi. Può raggiungere da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi[3] e la potenza massima è di 400 kW (544 hp). I motori sono di tipo sincrono a magnete permanente. La dinamica di guida è quella tipica del marchio Polestar: lo sterzo e la maneggevolezza sono molto precisi e garantiscono un'esperienza di guida emozionante e agile per tutti i passeggeri.

Sono disponibili varianti dual- e single-motor, con il single-motor che dispone della trazione posteriore. Nonostante l'alta potenza e le prestazioni, il controllo e la fiducia sono sempre fattori chiave per produrre un'esperienza EV responsabile e piacevole tutti i giorni. Le sospensioni semi-attive sono presenti nella versione a dual-motor per un ulteriore livello di regolazione tra comfort e dinamica delle prestazioni. Le dimensioni delle ruote vanno da 20 a 22 pollici, con pneumatici forniti da Pirelli e Michelin, a seconda della configurazione.

Una batteria da 100 kWh è installata in entrambe le versioni a lungo raggio. La Long range Dual motor dispone di 400 kW (544 hp), 686 Nm e un obiettivo preliminare di autonomia fino a 580 km WLTP[4]. Una frizione di disconnessione consente all'auto di disinserire il motore elettrico anteriore quando non è necessario, per massimizzare l'autonomia e l'efficienza.

La versione Long range Single motor dispone di un motore da 200 kW (272 hp) e 343 Nm sulla parte posteriore, con un obiettivo preliminare di autonomia fino a 610 km WLTP[4].

Sia per entrambe le versioni che per la ricarica AC è inclusa una potenza di 200 kW DC e 22 kW. Il coperchio di ricarica è motorizzato. L'hardware di ricarica bidirezionale è incluso, con la funzionalità di vehicle-to-load (V2L) che sarà disponibile in un secondo momento, consentendo a dispositivi esterni di prelevare energia da Polestar 4. Una pompa di calore è installata di serie, consentendo all'auto di sfruttare il calore ambientale durante il precondizionamento dell’abitacolo e della batteria.

Una nuova funzione di ottimizzazione della guida consente al conducente di scegliere tra le modalità di guida Range o Performance nella versione Long range Dual motor. La modalità Performance rende più precisa la reattività del gruppo propulsore e impegna entrambi i motori in ogni momento per ottenere la massima erogazione di potenza e le migliori prestazioni. La modalità Range privilegia l'efficienza, adattando il gruppo propulsore a uno stile più tranquillo e obbligando a utilizzare solo il motore posteriore.

Tecnologia

Polestar prosegue la spinta tecnologica verso un futuro più divertente, connesso e autonomo in tutte le sue vetture. Nella Polestar 4, il sistema di infotainment basato su Android Automotive OS e sulla Snapdragon Cockpit Platform utilizza ora uno schermo da 15,4 pollici orientato orizzontalmente.

Con Google integrato, inclusi Google Assistant, Google Maps e Google Play, Polestar continua a offrire un'esperienza di connessione di prim’ordine. La stretta collaborazione con Google consente a Polestar di continuare a estendere i confini del sistema.

Un sistema audio Harman Kardon è disponibile come opzione con 12 altoparlanti e un amplificatore ibrido a canale da 1.400 watt. Due altoparlanti aggiuntivi per poggiatesta sono aggiunti ad ogni sedile anteriore con l'optional Nappa Pack, portando il totale a 16. Di base, è inclusa la connessione wireless Apple CarPlay.

Come per le altre auto di Polestar, gli aggiornamenti regolari over-the-air (OTA) consentono l'invio remoto di nuove funzionalità e miglioramenti a tutte le vetture, eliminando la necessità di andare in un'officina per ottenere l'ultimo software.

Sicurezza

La sicurezza fa parte del DNA di Polestar grazie al suo forte legame con Volvo Cars e questi geni della sicurezza sono incorporati nella Polestar 4, che dispone di una tecnologia di sicurezza all'avanguardia sia all'interno che all'esterno – testata secondo gli stessi rigorosi standard di tutte le altre auto Polestar. Sono inclusi sette airbag.

Nuove partnership portano in primo piano la tecnologia intelligente per la sicurezza, compreso il sistema avanzato di assistenza alla guida SuperVision di Mobileye. Di serie sono presenti dodici telecamere, un radar e dodici sensori a ultrasuoni. Tra questi, una telecamera di monitoraggio del conducente, che trasmette solo dati e non registra video, per monitorare gli occhi e i movimenti della testa del conducente e contribuire a evitare incidenti legati alla stanchezza o all'incapacità. Insieme al rilevamento delle mani sul volante, il sistema di monitoraggio del conducente contribuisce a mantenerlo attivamente impegnato nella guida, come richiesto.

Un display per il conducente da 10,2 pollici è montato davanti al piantone dello sterzo e include informazioni su velocità, batteria e autonomia. Quando vengono attivati i vari sistemi di assistenza, un ambiente virtuale può mostrare gli altri automobilisti, le funzioni di assistenza alla guida in corso e le informazioni sulla navigazione. Per ridurre la distrazione, un head-up display (HUD) con un'area di proiezione da 14,7 pollici di fronte al guidatore trasmette le principali informazioni sul veicolo, sulla telefonia e sulla navigazione sul parabrezza, migliorando ulteriormente l'attenzione del guidatore. Una funzione intelligente di "modalità neve" per l'HUD cambia il colore del testo da bianco a giallo, migliorando la visibilità in ambienti innevati.

Il pacchetto opzionale Pilot include il potenziato Pilot Assist con assistenza al cambio di corsia, avviato dal conducente toccando la leva degli indicatori nella direzione desiderata.

Pacchetti di attrezzature e aggiornamenti

Le specifiche standard del veicolo sono elevate, con pacchetti aggiuntivi studiati su misura per aggiungere opzioni specifiche che migliorano il piacere complessivo. Il Plus Pack comprende aggiornamenti per il comfort e la tecnologia, mentre il Pro Pack aggiunge cerchi da 21 pollici e sottili dettagli di design. L'upgrade Nappa può essere richiesto in aggiunta al Plus Pack e comprende rivestimenti in pelle Nappa garantiti per il benessere animale con ventilazione e massaggio, altoparlanti aggiuntivi per i poggiatesta dei sedili anteriori e poggiatesta comfort posteriori.

Il Pilot Pack include il Pilot Assist e le sue funzioni estese. Il Performance Pack aumenta l'aspetto prestazionale e l'esperienza di guida della versione Long range Dual motor, con cerchi da 22 pollici, freni Brembo a 4 pistoncini, messa a punto del telaio Polestar Engineered e dettagli in Swedish gold per i freni, le cinture di sicurezza e i tappi delle valvole.