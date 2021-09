Quanto costa la nuova Polestar 2? Listino e optional per la berlina anti-Tesla

Probabilmente la parola Polestar vi dirà ancora molto poco, le cose cambiano però aggiungendo il termine Volvo. Ebbene Polestar non è altro che il brand elettrico di Volvo Cars, da cui potete aspettarvi la medesima qualità e affidabilità. Il marchio ha inoltre presentato una nuova versione della sua Polestar 2, l’anti Tesla Model 3 per eccellenza.

Pronta per arrivare in Europa, la nuova Polestar 2 del Gruppo Volvo si presenta al pubblico anche con tre motori elettrici approfittando della vetrina dell’IAA Mobility di Monaco. La vettura arriverà per la prima volta in 30 mercati in tutto il mondo entro la fine del 2022, si tratta dunque di un passo importante per Polestar, che ora ha anche un nuovo listino aggiornato.

Nel vecchio continente l’aggressiva berlina svedese si può acquistare a partire da 45.500 euro nella sua versione Standard Range Single Motor. Si sale poi a 48.500 euro con la Long Range Single Motor e a 51.500 ero per la Long Range Dual Motor. Acquistando il Plus Pack a 4.500 euro si può anche avere la pompa di calore integrata, utile soprattutto a chi vive in zone molto fredde, assieme al tetto panoramico, all’impianto audio Harman Kardon e altri dettagli luxury.

Per avere tutti i sistemi di assistenza di guida bisogna invece puntare sul Pilot Pack a 3.500 euro, mentre con il Performance Pack (disponibile sulla Long Range Dual Motor a 6.000 euro) si ottengono freni Brembo, cerchi da 20 pollici e inserti Swedish Gold. Ci vorrà ancora del tempo invece per vedere la Tri Motor arrivare a listino.