Quanto costa la nuova Peugeot 308 elettrica: è guerra con la Tesla Model 3

La nuova Peugeot 308 è stata sicuramente un successo per il marchio francese, che ora va a completare la gamma con la variante 100% elettrica, prima mancante all’appello: da ora è possibile ordinare in Italia la BEV transalpina.

Quando un costruttore apre gli ordini di un determinato modello, saltano fuori anche i prezzi, andiamo dunque a scoprire quanto costa la nuova Peugeot 308 elettrica. Se la First Edition è ormai acqua passata, la e-308 si può ordinare in versione Allure oppure GT. Sono entrambe dotate di motore elettrico da 156 CV (lo stesso motore della nuova Fiat 600 elettrica) e una batteria da 54 kWh, utile a percorrere fino a 410 km WLTP sul ciclo misto, mentre in città è possibile toccare i 530 km.

Ebbene la nuova e-308 Allure si può avere a partire da 41.740 euro, mentre la GT a 42.840 euro. Entrambe le varianti sono alquanto ricche, Allure ad esempio include la navigazione connessa 3D con Wireless Mirror Screen con Apple CarPlay e Android Auto, fari Full LED, Peugeot i-Toggles, il servizio Speedcam gratis per 3 anni, Peugeot i-Connect Advanced, i cerchi in lega da 18”, vetri posteriori oscurati, Cruise Control Adattivo e numerosi altri ADAS di ultima generazione. Il caricatore di bordo AC è da 11 kW, nell’offerta inoltre è incluso anche un cavo di Tipo 2 da 22 kW.

e-308 GT aggiunge i proiettori Full LED Matrix, il Rear Traffic Detection Pack che contempla la sorveglianza dell'angolo cieco a lunga portata e l’allerta presenza traffico posteriore, la pedaliera e soglie porte in alluminio, Smart Multidrive, il Keyless Access & Start e tanto altro. Stando al listino ufficiale, solo e-308 Allure è compatibile con l’attuale Ecobonus governativo, dunque fate attenzione.