Quanto costa la nuova Opel Corsa Hybrid 48 V? Svelati i prezzi per l'Italia

La gamma di nuova Opel Corsa continua a espandersi, anche dopo l’arrivo di due nuove motorizzazioni elettriche e della Opel Corsa Electric Yes da 109 euro al mese. Ora è il turno della nuova Opel Corsa Hybrid a 48 V.

Dotata di un’ampia dotazione, nuova Corsa Hybrid 48 V parte in Italia da 23.900 euro, prezzo chiavi in in mano esclusa IPT. Il sistema è formato da una piccola batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente associata al nuovo motore turbo benzina a tre cilindri da 1,2 litri disponibile da 74 kW/100 CV e 100 kW/136 CV. Entrambe le versioni sono associate a un cambio elettrificato a doppia frizione a 6 rapporti e a un piccolo motore elettrico da 21 kW/28 CV. Rispetto a una vettura termica tradizionale, la tecnologia ibrida a 48 V permette di ridurre di circa il 18% i consumi e le emissioni di CO2, senza grandi compromessi a livello di spazio e senza dover ricaricare la vettura a una presa.

"La nuova Opel Corsa Hybrid offre piacere di guida, bassi consumi e sostenibilità: semplice, efficiente ed elettrificata", ha dichiarato Federico Scopelliti, Direttore del Brand Opel in Italia. "Con l'introduzione della tecnologia ibrida a 48 volt, Opel offre un'alternativa pratica, semplice e a basso consumo di carburante ai modelli ad alimentazione puramente termica, senza che i clienti debbano cambiare le loro abitudini di guida. La nuova Opel Corsa Hybrid, già ordinabile, completa l'ampia gamma di propulsori ed è un altro componente importante della nostra strategia di elettrificazione".

L'Opel Corsa Hybrid si affianca così alla nuova Peugeot 208, anch'essa disponibile in versione Hybrid 48 V; in questo caso il prezzo parte da 23.820 euro.