Quanto costa la nuova Audi Q4 e-tron? Listino e noleggio Audi Value

La nuova Audi Q4 e-tron è appena arrivata sul mercato e noi l’abbiamo già guidata fra Verona, Pinzolo, Madonna di Campiglio. In questo speciale vi abbiamo raccontato di com’è andata la prova, ma quanto costa esattamente la nuova elettrica tedesca? Scopriamo listino e noleggio Audi.

Come ricordato nell’articolo, sono tre le attuali versioni a listino:

Audi Q4 35 e-tron con 170 CV, batteria da 55 kWh e trazione posteriore

Audi Q4 40 e-tron con 204 CV, batteria da 82 kWh e trazione posteriore

Audi Q4 50 e-tron Quattro con 299 CV, trazione integrale quattro elettrica e batteria da 82 kWh

I prezzi partono da 45.700 euro con la 35 e-tron, salgono a 51.100 euro con la Q4 40 e-tron e arrivano a 62.100 euro con la Q4 50 e-tron, con questa versione top gamma siamo dunque fuori dagli incentivi statali. Prossimamente arriverà inoltre la Q4 45 e-tron Quattro con 265 CV, trazione integrale e batteria da 82 kWh - il cui prezzo però è ancora sconosciuto. Gli allestimenti disponibili su tutta la gamma sono Q4 e-tron, EVO, Business, Business Advanced e S Line Edition.

Non volendo acquistare la vettura, Audi vi mette a disposizione anche il Value Noleggio, che prevede 36 rate mensili da 499 euro (fino al 31 luglio) con 45.000 km inclusi per la Q4 40 e-tron. In questo pacchetto abbiamo incluso l’accesso gratuito alla rete Audi e-tron Charging Service per 12 mesi, colonnine IONITY comprese, la ricarica domestica con wall box Enel X JuiceBox Pro Cellular da 7,4 kW con cavo integrato, installazione, realizzazione della linea di alimentazione e connessione a valle del contatore, manutenzione ordinaria e straordinaria per l’intera durata del contratto (con vettura sostitutiva e accesso con corsia preferenziale in officina).

E ancora la possibilità di adattare la durata del contratto e la percorrenza chilometrica anche dopo l’inizio del noleggio, immatricolazione, IPT, soccorso stradale e traino in Italia/Europa 24 ore su 24, limitazione di responsabilità per incendio e furto, kasko, sistema di recupero del veicolo rubato mediante dispositivo a radio frequenza e RCA. In più, autentico “plus” Audi, un Personal Assistant che risponde a ogni vostro dubbio in merito alla vettura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, utile anche per i problemi che potrebbero incorrere alle colonnine. Per questa formula è previsto un anticipo di 10.155,83 euro.