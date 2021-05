Quanto costa noleggiare un camper? I prezzi per l'estate 2021

L’estate che sta per arrivare sarà ancora lontana dalla normalità, per via delle restrizioni legate al COVID-19. Il rischio di contagio potrebbe inoltre spingere molte persone a evitare treni, aerei e alberghi, portandole a viaggiare in camper. Ma quanto costa noleggiare un camper?

La risposta non è semplice e può dipendere da diversi fattori: dai chilometri che si intende percorrere, dalla grandezza del mezzo scelto, dalle varie aziende che offrono questo servizio, dal periodo. Spesso infatti per avere un preventivo è necessario abbozzare un itinerario. Diciamo però che solitamente i prezzi giornalieri per noleggiare un camper vanno dai 75 ai 140 euro, a seconda del mezzo.

Alcune piattaforme, come RoadSurfer.com ad esempio, stanno inoltre proponendo uno sconto del 25% sulle prenotazioni effettuate entro il 31 maggio 2021. Altre realtà come IndieCampers.it promettono prezzi a partire da 39 euro, bisogna però trovare l’occasione giusta e la disponibilità dei mezzi nel periodo desiderato. In alcuni casi è anche possibile scegliere pacchetti “pronti”, con 5-6-7 notti incluse.

Per 5 notti si spende solitamente 550-650 euro. Fate attenzione però a dove vivete: in Italia i più grandi hub si trovano a Milano e a Roma, città in cui è piuttosto facile trovare disponibilità di veicoli. In altre zone potrebbe valere la pena ricercare realtà più piccole, locali.