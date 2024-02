Quanto costa la nuova MINI Cooper 3 Porte a benzina? I prezzi italiani

Appena qualche ora fa vi abbiamo parlato della nuova MINI Cooper 3 Porte a benzina, “l’ultima della sua specie”, visto che il futuro è sicuramente elettrico (presentata a Milano la nuova MINI Cooper EV). Quanto costa in Italia questo specifico modello?

Il “canto del cigno” della benzina in casa MINI, almeno per quanto riguarda la MINI Cooper 3 Porte, viene venduto in quattro allestimenti differenti e due potenze motore. La variante C da 154 CV si può avere a partire da 27.900 euro IVA inclusa in allestimento Essential, prezzo che sale a 30.070 euro per la Classic, 33.120 euro per la Favoured e infine a 35.980 euro per la più sportiva John Cooper Works.

La MINI Cooper S 3 Porte invece, con 201 CV di potenza, si può avere a partire da 30.900 euro IVA inclusa in variante Essential. Con la Classic si sale a 33.070 euro, mentre con la Favoured siamo a 36.120 euro. Si sfiorano i 40.000 euro con la John Cooper Works, proposta a 38.980 euro, sempre IVA inclusa.

Ricordiamo velocemente che la MINI Cooper 3 Porte a benzina è lunga poco meno di 4 metri, ovvero 3.876 mm, e larga 1,74 metri (con gli specchietti arriviamo a 1,97 metri). L’altezza è pari a 1,43 metri, mentre il passo è da 2,49 metri. Il serbatoio in entrambe le versioni è da 44 litri, mentre il peso a vuoto è pari a 1.260/1.285 kg. Tali prezzi sono validi dal 7 febbraio 2024 per la produzione dal 1 marzo 2024.