Quanto costa la Microlino? Configuratore online e prezzo ufficiale in Europa

Finalmente ci siamo: l'azienda svizzera Micro sta per lanciare oggi 9 giugno 2022 il configuratore online della nuova Microlino - di cui conosciamo anche il prezzo ufficiale.

Il simpatico quadriciclo elettrico che abbiamo già visto dal vivo a Milano (per saperne di più: siamo saliti sulla Microlino) viene venduto in Svizzera al prezzo ufficiale di partenza di 14.990 CHF IVA inclusa, che al cambio diretto sono 14.553 euro. Nel resto d'Europa il prezzo base sarà di 12.500 euro IVA esclusa (dunque in Italia dovremmo andare dai 15.000 euro in su), i prezzi esatti per ogni Paese saranno poi annunciato al momento del lancio effettivo.

Il modello Pioneer completamente equipaggiato con batteria media parte invece da 20.990 CHF IVA inclusa e ne esisteranno solo 999 esemplari. Ai clienti svizzeri basta versare un deposito di 500 CHF per assicurarsi un posto in lista d'attesa, negli altri Paesi d'Europa invece i depositi saranno lanciati gradualmente. Ricordiamo che a oggi Micro ha già raccolto 30.000 prenotazioni, con i clienti che possono configurare la loro Microlino a partire da oggi (mentre scriviamo il configuratore non è ancora attivo ma sarà questione di ore, lo trovate al link che segue: configura Microlino).

Tecnicamente la Microlino offre 12,5 kW di potenza nominale, 230 litri di volume del bagagliaio e fino a 230 km di autonomia. Pur essendo un prodotto svizzero, Microlino viene costruita in Italia, a Torino, e il 90% dei suoi componenti sono prodotti in Europa. Si guida con patente B oppure con B1 a partire da 16 anni, è inoltre perfettamente compatibile con i nostri nuovi incentivi auto e moto 2022, dunque sul prezzo IVA esclusa potremo avere uno sconto del 30% senza rottamazione (fino a 3.000 euro) e del 40% (fino a 4.000 euro) con rottamazione di un veicolo inquinante.