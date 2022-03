Quanto costa la nuova Mercedes-Benz EQE: a listino anche la AMG 43

Lo scorso 6 settembre 2021 abbiamo annunciato l'arrivo in Italia della nuova Mercedes-Benz EQE, che a febbraio 2022 ha guadagnato anche le versioni AMG. Ora la berlina premium è pronta per essere commercializzata: scopriamo versioni e prezzi italiani.

Al momento saranno due le versioni disponibili a listino: la Mercedes-Benz EQE 350+ Launch Edition e la Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC (tutto sulle nuove Mercedes-AMG 43 e 53). Con la prima si parte da 93.017 euro con IVA e MSS incluse, con la seconda siamo a 116.142 euro. Messo da parte questo "scomodo" dettaglio, andiamo a conoscere le caratteristiche principali delle vetture.

La EQE 350+ Launch Edition è una berlina elettrica da 215 kW/288 CV di potenza con 530 Nm di coppia. La tensione della batteria non va oltre i 328,5 volt, mentre il caricabatterie di serie ricarica fino a 11 kW in AC e fino a 170 kW in DC, significa che presso una colonnina Fast Charge dopo 15 minuti dovreste aver recuperato 250 km, bastano invece 32 minuti per una ricarica fino all'80%. Opzionale la ricarica in AC a 22 kW.

In termini di dimensioni Mercedes-Benz non è stata certo avara: abbiamo 4.946 mm di lunghezza, 1.961 mm di larghezza e 1.512 mm di altezza, con un passo da ben 3.120 mm. Il bagagliaio offre 430 litri di spazio, mentre l'autonomia stimata va dai 545 ai 660 km. Con la EQE 43 4MATIC modificata da AMG abbiamo una potenza di 350 kW/476 CV, 858 Nm di coppia, un'accelerazione 0-100 possibile in 4,2 secondi (con carica superiore al 50%) e una velocità massima di 210 km/h.