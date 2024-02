Quanto costa la nuova Mazda2 Hybrid 2024? All'interno cambia tutto

Compatta e perfetta per la città, Mazda ha rivisto la Mazda2 Hybrid, migliorandone le tecnologie di sicurezza, aggiornando alcuni elementi del design esterno e rinnovando la line-up, ora disponibile con 5 nuovi allestimenti: Prime Line, Centre Line, Exclusive Line, Homura, Homura Plus.

Lanciata circa due anni fa, la Mazda2 Hybrid si è subito affermata come modello all’avanguardia - moderna e agile - nella gamma Mazda, andando a inserirsi con successo nella strategia multi-solution della Casa di Hiroshima.

La Mazda2 Hybrid 2024 ha ricevuto un volto rinnovato grazie all’adozione di paraurti e calandra dal design rivisitato. Insieme all’esclusivo posteriore - concepito nel Mazda European Design Studio - la nuova estetica crea un look sportivo e conferisce al veicolo una forma espressiva che ne evidenzia l’affinamento artigianale. Con il Model Year 2024, viene introdotta anche la nuova colorazione esterna metallizzata Glass Blue. Per quanto riguarda gli interni, la versione 2024 presenta un aggiornato sistema di infotainment con display centrale più grande (fino a 10,5”) e l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto con connessione wireless.

La Mazda2 Hybrid 2024 è dotata di una tecnologia ibrida intelligente che consente il passaggio senza soluzione di continuità fra la modalità elettrica, il funzionamento a benzina e combinata. La vettura compatta abbina un motore tre cilindri a benzina da 1490 cm³ e 92 CV/68 kW con un motore elettrico da 59 kW, per una potenza totale di sistema di 116 CV/85 kW. La versione 2024 di questa ibrida accelera da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi e ha una velocità massima di 175 km/h. Nel ciclo combinato WLTP offre un consumo di soli 3,8 – 4,2 l/100 km ed emissioni di CO2 di appena 87-97 g/km (in base ad allestimento/dimensioni delle ruote).

La Mazda2 Hybrid 2024 unisce la potenza di un motore a benzina e le prestazioni di un motore elettrico: insieme formano un propulsore che offre un’esperienza di guida emozionante, efficace e sostenibile. L’integrazione tra motore elettrico e a benzina non richiede alcun plug-in: la sua tecnologia ibrida conserva l’energia cinetica acquisita durante la guida, le decelerazioni e le frenate per ricaricare costantemente la batteria ad alte prestazioni.

Per tutte le varianti è garantito un livello di sicurezza ottimale: l’equipaggiamento di serie comprende un sistema di sicurezza pre-collisione, un sistema di avviso di abbandono della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, il regolatore di velocità adattivo e tanto altro.

La Mazda2 Hybrid 2024 è disponibile in cinque allestimenti: Prime Line, Centre Line, Exclusive Line, Homura e Homura Plus.

L’allestimento base - ora denominato Prime Line - è dotato, in aggiunta agli avanzati sistemi di assistenza alla guida, di impianto infotainment con display centrale a colori da 9”, di connessione USB-C, e integrazione degli smartphone con Apple CarPlay e Android Auto con connessione wireless. Sono inoltre presenti la videocamera posteriore, il climatizzatore automatico, e i sensori luce per l’accensione automatica dei fari. L’allestimento Centre Line aggiunge quattro ulteriori altoparlanti per un’esperienza sonora più coinvolgente, i cerchi in lega da 15”, un rivestimento premium per sedili e abitacolo, il volante con rivestimento in pelle e il sensore di pioggia per l’attivazione automatica dei tergicristalli. Per l’allestimento Exclusive Line, l’equipaggiamento della versione Centre Line viene arricchito con l’aggiunta dei retrovisori esterni ripiegabili automaticamente, cerchi in lega da 16”, Smart Key e Push botton per accensione senza chiave, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e dei sistemi Blind Spot Assist (BSM) e Rear Cross Traffic Alert (RCTA) di Mazda.

L’allestimento Homura aggiunge i fari Full Led, cerchi in lega da 17” e i cristalli oscurati; internamente presenta il rivestimento nero per il cielo dell’abitacolo, l’illuminazione interna con luci LED, i sedili sportivi rivestiti in ecopelle, il climatizzatore automatico bi-zona, la ricarica wireless per lo smartphone e il cruscotto digitale da 7”. Per l’Homura Plus, infine, vengono aggiunti cruscotto digitale per il conducente da 12,3”, display multimediale più grande da 10,5”, head-up display e sistema di navigazione. In questa versione al vertice della gamma è disponibile anche il tetto panoramico in vetro.

La Mazda2 Hybrid è un modello importante per la Casa nel mercato europeo. L’Azienda è convinta che, offrendo una serie completa di tecnologie sostenibili - dai veicoli elettrici a batteria, ibridi e ibridi plug-in al motore rotativo come generatore di energia - la strategia multi-solution contribuisca in modo rapido ed efficace alla riduzione delle emissioni. Nel piano multi-solution, Mazda accelererà ulteriormente l’elettrificazione dei suoi modelli: entro il 2030 il Marchio offrirà una gamma completa di veicoli elettrici per i più importanti segmenti del mercato europeo.

La Mazda2 Hybrid 2024 è già ordinabile presso gli showroom Mazda, con prezzi di listino a partire da 24.990 euro per la versione Prime Line, fino a 32.690 Euro per la versione Homura Plus.

Per l’offerta di lancio, la Mazda2 Hybrid 2024 viene proposta con l’esclusivo Extra Bonus Mazda: per i contratti stipulati entro il 31 marzo, sarà possibile acquistare la Mazda2 Hybrid 2024 con la formula di finanziamento Mazda Advantage che prevede un minitasso del 3,99%, fino a 5.340 Euro di vantaggi usufruendo degli incentivi Mazda e statali in caso di rottamazione e due tagliandi omaggio con il Servizio di manutenzione programmata Service Plus Essence. Le prime unità saranno disponibili a partire da fine febbraio 2024.