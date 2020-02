Quanto costa mantenere un'intera collezione di Supercar? Il collezionista si racconta

Quanto costa mantenere una collezione di auto da sogno? Non una, ma dozzine di hypercar di brand come McLaren, Bugatti e Pagani. Come potete immaginare, i costi sono allucinanti. Prendersi cura di auto di questo calibro ogni anno ha dei costi fissi semplicemente allucinante.

A svelare i dettagli di cosa significhi collezionare auto di lusso è Manny Khosbin, re dell'immobiliare della California e grandissimo appassionato dei motori. In un video pubblicato sul suo canale, Khosbin ha fatto i conti, spiegando quanto chiedono i brand più esigenti ogni anno per mantenere perfette le loro vetture più esclusive.

Uno dei brand preferiti da Khosbin è Bugatti, l'ultima arrivata nella sua collezione è la sontuosa Bugatti Chiron Hermes edition, un pezzo unico che ha richiesto quattro anni di lavoro, e che è stato commissionato su misura proprio dall'imprenditore.

Ma le spese, quando si parla di auto di questo tipo, non finiscono con la consegna delle chiavi da parte del produttore. Ogni anno i costi di manutenzione, complessivamente, equivalgono all'acquisto di una nuova supercar.

Le più economiche, spiega Khoshbin, sono le McLaren, con un costo fisso di circa 1.500$ all'anno per il cambio dell'olio. Costo analogo anche per la Porsche Carrera GT. Ma le cose si fanno più interessanti quando andiamo a vedere il costo per le manutenzioni ordinarie di una Mercedes SLR McLaren, Khoshbin ne ha cinque, e paga ogni anni 35.000$. 7.000$ per auto.

Cambiare l'olio e pulire il motore della Huayra costa invece 8mila dollari. Ma arriviamo alle Bugatti, la punta di diamante della collezione del re dell'immobiliare.

Per cambiare l'olio si spende non meno di 22.000$, mentre i pneumatici vanno cambiati ogni 4 anni e anche qua partono 38.000$.

Complessivamente, per tenere le auto immacolate spende 750$ a settimana. L'assicurazione si mangia altri 100.000$, mentre per i costi di conservazione arrivano altri 180.000$.

Morale? Ogni anno spende come minimo 441.000$ soltanto per la gestione degli aspetti più semplici.