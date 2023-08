Quanto costa mantenere una Ferrari in un anno? Più o meno quanto una Fiat Panda

Acquistare una Ferrari è senza dubbio il sogno di una vita. Chi riesce a mettere le mani su una Rossa di Maranello può godere di una delle auto più belle di sempre, se non la più bella in assoluto, regalandosi piaceri che solo in pochi possono provare.

Ma quanto costa possedere una Ferrari? Abbiamo visto che mantenere una supercar può arrivare a costare fino a 790mila euro, ma ovviamente stiamo parlando delle hypercar più esclusive. Se invece ci “accontentassimo” di una splendida Ferrari 458 Italia i prezzi sarebbero decisamente più ridimensionati verso il basso.

La prima spesa da tenere in considerazione, ahinoi, riguarda il bollo e il superbollo, con quest'ultimo che dovrebbe sparire a breve. In attesa della sua cancellazione definitiva la cifra da tenere in considerazione è di circa 6.500 euro, soldi che ogni anno bisogna ovviamente sborsare.

Un'altra spesa che incide parecchio è l'assicurazione anche perchè, per proteggere una Ferrari non bisogna ovviamente avere il "braccino corto" aggiungendo tutte le varie coperture possibili oltre a massimali importanti, tenendo conto del valore della stessa Ferrari.

Per facilità di conti ipotizziamo una spesa di 4.500 euro annui, per un totale quindi che sale a 11mila euro. Infine ci sono i costi di manutenzione ordinari che per una fuoriserie sono ovviamente più costosi rispetto ad un'utilitaria ed inoltre più importanti in quanto le sportive sono storicamente più delicate rispetto alle city car.

In questo caso ipotizziamo una media di circa 4mila euro annui, per un totale che arriva quindi a 15mila euro. A tutto ciò va aggiunta poi la benzina, che varia ovviamente a seconda dei km percorsi.

Il problema principale sta nella manutenzione straordinaria, ad esempio la sostituzione di un faro, o magari la riparazione dei freni, e in quel caso si parla di svariate migliaia di euro che fanno ovviamente lievitare i costi finali.

In ogni caso vale il discorso di apertura: chi compra una Ferrari si presume che non abbia problemi economici, di conseguenza non dovrebbe essere una tragedia recarsi dal meccanico ogni qual volta sia necessario.