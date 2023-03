Quanto costa mantenere un'auto? Che salasso! 4.200 euro all'anno

Quanto costa mantenere un'auto? La risposta arriva da Federcarrozzieri, è ed pari a 4.219 euro in un anno. Si tratta di una cifra che è pari a circa 350 euro al mese, e che negli ultimi 10 anni è costantemente aumentata, crescendo del 4,8 per cento.

All'interno di questo 4.000 euro circa troviamo tutte le spese necessarie per mantenere un'auto (assicurazione esclusa), a cominciare dalla benzina e dal diesel, la voce che più pesa nelle spese dei nostri connazionali. Si calcola che in media un automobilista del Bel Paese faccia 2,5 pieni al mese, di conseguenza la spesa è di circa 2.700 euro annui contro i 2.600 che si spendevano nel 2013 (un incremento pari al 6.2 per cento).

Mantenere un'auto significa anche eventualmente acquistare dei pezzi di ricambio per l'usura o in caso di incidenti, a cominciare da pneumatici e lubrificanti, per cui la spesa è di 275 euro, una cifra quest'ultima cresciuta di molto rispetto a 10 anni fa, esattamente del 21.2 per cento.

Se si prendono in considerazione gli interventi di riparazione e di manutenzione ordinaria, invece, l'italiano spende in media 448,5 euro, altra spesa che è aumentata notevolmente nell'ultima decade, leggasi +33%. A pesare è soprattutto la crisi energetica ma anche la carenza di materie prime che si è fatta sentire soprattutto nel biennio 2021-2022, e che ha portato ad un aumento dei prezzi a catena fra vernici, pezzi di ricambio, strumentazione tecnica e via discorrendo.

Infine, a completare la spesa totale di un possessore di automobili troviamo due voci. La prima riguarda le spese eventuali per pedaggi autostradali e parchimetri. In questo caso la media è di 87 euro annui (nel 2013 era di 78,6 euro, +10,7%). La seconda riguarda invece le tasse automobilistiche per cui si è passati da una media di 228 euro del 2013 ai 240 euro attuali.

Si tratta di spese che in buona parte potrebbero essere abbattute con l'acquisto di un'auto elettrica, tenendo conto che l'elettricità ha un costo più basso rispetto a benzina e diesel, e per i primi 5 anni non si paga il bollo. Ma a proposito del bollo: che fine farà con l'avvento delle auto elettriche? Se volete consolarvi (in maniera molto magra), la spesa media di un italiano per un anno non è nulla in confronto a quanto costa mantenere per 10 anni una Bugatti Chiron: una cifra mastodontica.