Quanto costa mantenere per 10 anni una Bugatti Chiron? Forse più di quanto pensiate

Quanto costa mantenere una Bugatti Chiron, auto che a listino sta 3.8 milioni di euro? Una domanda che è stata posta direttamente ad un suo fortunato possessore, Steve Hamilton, protagonista della serie di video The Hamilton Collection.

Dopo aver scoperto quanto costa davvero una Tesla Model 3 dopo 100mila km, andiamo ora a scoprire nel dettaglio quanto deve sborsare un milionario per mantenere la sua fuoriserie italiana. Sia chiaro, chi possiede tale auto in garage non è solito fare i conti a fine del mese, ma per dovere di cronaca è interessante scoprire, se qualcuno avesse mai voglia di acquistarsi una Bugatti, quanto dovrà mettere in preventivo per il mantenimento.

Del resto tutti abbiamo sentito pronunciare la frase: “Non è tanto il costo di una macchina quanto il suo mantenimento...”, parole che si sposano alla perfezione con quanto stiamo per svelarvi. Hamilton possiede la Chiron da dieci anni, e molte delle manutenzioni che ha fatto sono state coperte dalla garanzia iniziale che dura quattro anni. Ebbene, un tagliando annuale costa 11.500 dollari più quello ogni quattro anni da ben 34mila dollari (e siamo già a 91.500 dollari di tagliandi).

Se si desidera un'ulteriore copertura di garanzia bisogna spendere altri 204mila dollari, ma sono coperti anche i cambi d'olio, la sostituzione delle ruote e molto altro ancora, praticamente qualsiasi rottura. A tutto ciò va però aggiunta la manutenzione straordinaria, ad esempio un fanale posteriore che si rompe, che per una Chiron costa più di 10mila dollari. E se si dovesse cambiare il motore? Bhe, il mostruoso W16 quad-turbo da 8,0 litri costa più di 856mila dollari, numeri altrettanto “monstre”.

Si scende invece a 185mila dollari per sostituire il cambio a doppia frizione, mentre per i freni sia anteriori che posteriori bisognerà mettere in preventivo "solo" 50mila dollari. Numeri davvero folli ma in linea con il prezzo esagerato di moltissime supercar di origini italiane da collezione. Del resto basti pensare che di recente è stata messa all'asta per 9 milioni di euro una rara Lamborghini Veneno Roadster.