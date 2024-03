Quanto costa la nuova Lotus Emeya? L'hyper-GT che carica in 18 minuti arriva in Italia

Anche se il cambio di passo ha fatto male agli appassionati più duri e puri, Lotus si è del tutto rinnovata nel segno dell’elettricità. Abbiamo assistito al lancio del SUV Eletre e ora è il momento dell’hyper-GT Emeya: ecco quanto costa.

Lotus ha svelato in via ufficiale il prezzo della sua nuova hyper-GT Emeya, il cui configuratore è già online: per avere la potente vettura elettrica bisognerà sborsare 111.490 euro per la versione “base”. Per i clienti europei il tempo di sedersi sulla nuova Emeya si avvicina sempre di più, le prime consegne - infatti - sono previste a partire dal secondo semestre del 2024.

Per Lotus non si tratta di una “Eletre a telaio basso”, a monte vi è stato un lavoro di ottimizzazione eccezionale che ha permesso al marchio di montare batterie più grandi a parità di ingombro, aumentando così l’autonomia di circa il 20%. La potenza di ricarica arriva inoltre a 350 kW, significa che presso le colonnine compatibili si può passare dal 10% all’80% in appena 18 minuti. L’autonomia massima dichiarata invece tocca quota 610 km, anche grazie a un coefficiente aerodinamico di 0,21 Cd, immaginiamo però che non si debba andar troppo pesanti col piede dell’acceleratore. Per Lotus è un’autonomia sufficiente ad andare da Parigi ad Amsterdam con una sola carica.

Il tutto senza scendere a compromessi di potenza: la Emeya arriva a quota 905 CV, accelera da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi. Abbiamo dunque a che fare con una hyper-GT in piena regola: è super potente, è ultra comoda, è adatta ai lunghi viaggi e soprattutto offre abbastanza spazio per occupanti e bagagli. Vi basti pensare che il bagagliaio offre 509 litri di capienza. A bordo inoltre sarà possibile sfruttare il sistema di infotainment Lotus Hyper OS da 15,1 pollici HD OLED e fino a cinque modalità di guida tra cui Range, Tour, Sport, Individual e Track.

Lotus Emeya parte da 111.490 euro, la Emeya S, pensata per chi privilegia il comfort, parte invece da 132.560 euro, infine la Emeya R, la più completa e potente, parte da 157.200 euro. Nel frattempo c’è chi ha acquistato la Lotus Eletre a Monza, rimanendo alquanto soddisfatto.