Quanto costa il nuovo Lotus Eletre: il SUV elettrico che tocca i 905 CV

A fine 2022 abbiamo avuto l’occasione di ammirare la nuova Lotus Eletre dal vivo. Per il marchio si tratta di un modello spartiacque rispetto al passato, è infatti un SUV totalmente elettrico che ha il compito di spalancare le porte Lotus a clienti del tutto nuovi. Ebbene oggi sappiamo quanto costerà questo SUV ad alte prestazioni.

Il prezzo era praticamente l’unico dettagli che ci mancava, per il resto il SUV britannico non aveva più segreti: Lotus Eletre partirà da 89.500 sterline in UK, mentre nel resto d’Europa si potrà avere a partire da 95.990 euro. In Italia si parte da 98.490 euro. Vista dal vivo, la Eletre è davvero una vettura imponente, è infatti lunga 5.103 mm, larga 2.135 mm con gli specchietti digitali, 2.231 mm con gli specchietti tradizionali. L’altezza è pari a 1.630 mm con i cerchi da 20”, 1.636 con i cerchi da 22” o 23”, mentre il passo è di ben 3.019 mm.

Tre le versioni a listino: la Eletre, come abbiamo anticipato, costerà in Italia 98.490 euro, Eletre S invece si potrà avere da 124.090 euro, infine Eletre R avrà un prezzo di cartellino di 154.890 euro. Tutte e tre le versioni hanno trazione integrale con sistema Lotus ICC per la distribuzione intelligente della coppia. La potenza massima è di 450 kW/603 CV per Eletre/Eletre S con 710 Nm di coppia, mentre Eletre R avrà 675 kW/905 CV con 985 Nm di coppia. Numeri da mal di testa: Lotus Eletre si appresta a diventare uno dei veicoli più potenti del mercato, non solo sul fronte elettrico. Le vetture possono toccare i 258 km/h di velocità massima (Eletre R 265 km/h) e percorrere lo 0-100 km/h in meno di 2 secondi.

Sul fronte batteria abbiamo 112 kWh che funzionano a 800 V, si può dunque ricaricare fino a 350 kW in DC (20 minuti per andare dal 10% all’80%), fino a 22 kW in AC. L’autonomia dichiarata è di 600 km per Eletre/Eletre S, 490 km per Eletre R, la cui potenza si riflette ovviamente sui chilometri disponibili. Ne vorreste avere una in garage? Prima di ordinarla assicuratevi che riesca a entrarci, nel garage...