Quanto costa la Lamborghini usata più economica? 'Bastano' meno di 60mila euro

Dopo aver scoperto come acquistare una Ferrari a 40mila euro, e nel contempo una Porsche a 20mila, andiamo ora a vedere come poter assicurarci una Lamborghini senza spendere una cifra super esagerata.

Lamborghini ha un mercato dell'usato senza dubbio più ridotto rispetto a Porsche e anche nel contempo di Ferrari. Le auto datate del Toro hanno un prezzo molto più elevato rispetto alle “colleghe” tedesche e italiane, di conseguenza non è facile individuare un'auto low cost uscita dalla fabbrica di Sant'Agata Bolognese. Comunque qualcosa lo abbiamo trovato a cominciare da quella che è una delle Lamborghini più discusse di sempre, nonché una Lambo sui generis.



Si tratta infatti del fuoristrada più “vergognoso” della storia, leggasi l'LM, di recente avvistato mentre traina una Revuelto. E' in vendita a Bardonecchia, in provincia di Torino, al prezzo di 58mila euro. Si tratta di un'auto datata 1991, decisamente usata, ben 315mila km, alimentata a benzina con un motore “monstre” V12 da 5,2 litri. Un'auto per veri appassionati e alquanto ricercata, soprattutto dagli amanti delle vecchie Lamborghini.



Le altre Lamborghini che abbiamo trovato sono state tutte Gallardo, in vendita al di sotto dei 100mila euro, ad eccezione di una Urraco. Quest'ultima è acquistabile su Autoscout, precisamente una Urraco P250, auto in vendita a Roma a 76mila euro con soli 5.200 chilometri, datata 1976. La vettura è stata realizzata in soli 66 esemplari e il proprietario spiega che il motore è stato completamente revisionato.



Sempre su Autoscout spazio anche ad una Gallardo Coupé 5.0 da 93mila euro con 70mila km. E' una vettura del 2005 da ben 500 cavalli: una bella bestia. Proseguiamo con una Lamborghini Gallardo 5.0 E-Gear del novembre 2005 con 70mila km, tenuta in perfette condizioni. E' venduta a 93mila euro e vanta scarichi Akrapovic, alettone in carbonio, strisce tricolori lungo tutta la vettura e una vernice grigio opaco.

Un'altra Lamborghini Gallardo è disponibile su Quattroruote a 85.900 euro, sempre una 5.0 V10 Spyder. E' in vendita ad Aprilia ed ha 37mila chilometri ed è datata 2006. Segnaliamo infine altre due Gallardo sempre della stessa fascia: una da 88mila eur

in vendita a Carimate, in provincia di Como (con 64mila km), e una da 80mila euro in vendita su Bakeca con 50mila km, anno 2007, disponibile in quel di Fondi, sempre in provincia di Latina.

