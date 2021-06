Quanto costa una Lamborghini? I prezzi dalla Huracàn alla Siàn

Non molto tempo fa ha riscosso un grande successo il nostro articolo Quanto costa una Ferrari? Beh ci è dunque sembrato d’obbligo occuparci di un altro grande marchio italiano ad altissime prestazioni, ci chiediamo dunque ora: quanto costa una Lamborghini?

Salvo fuoriserie ed edizioni speciali, Lamborghini sembra oggi avere cinque modelli a listino. Probabilmente la più economica vi sembrerà la Urus, il famoso SUV di Borgo Sant’Agata, ma non è così: il biglietto d’ingresso nel mondo Lamborghini è rappresentato dalla Huràcan, supercar ormai cult che parte da 197.000 euro, per acquistare una Urus invece ci vogliono minimo 208.000. Quasi a parità di prezzo, prendereste la sportiva o il SUV per tutta la famiglia?

Continuando a salire con i cartellini dei prezzi, la Huracàn Spyder si prende a partire da 216.522 euro, con la Aventador invece i prezzi iniziano a farsi davvero proibitivi: per una Aventador standard si parte da 345.397 euro, per una Roadster invece ci vogliono ben 384.000 euro. Decisamente fuori categoria invece l’iconica Lamborghini Siàn, che in versione Coupé costa 2 milioni e mezzo di euro, mentre la Roadster supera la soglia dei 3 milioni di euro. Di queste Siàn cabrio Lamborghini ne ha prodotte 19, già tutte prenotate e vendute...