Quanto costa la Lamborghini meno cara in circolazione? Si parte da meno di 100mila euro

Quanto costa la Lamborghini usata meno cara? La supercar di Sant'Agata Bolognese è una delle vetture più desiderate del pianeta, e proprio per queste ragioni si tratta di un'auto che mantiene delle quotazioni molto elevate anche sul mercato dell'usato.

Se per la Ferrari meno cara si può mettere in preventivo una cifra anche al di sotto dei 50mila euro, diversa è quindi la situazione di Lamborghini, dove il “minimo sindacale” è praticamente il doppio rispetto alla collega di Maranello.

C'è da specificare che a differenza del mercato usato della Rossa, dove si possono trovare svariati modelli di 40/50 anni fa, Lamborghini offre senza dubbio meno scelta ed inoltre alcune sue vetture iconiche come la Countach o la Miura, sono super desiderate e super introvabili, di conseguenza hanno delle quotazioni molto elevate.

Fatta questa doverosa premessa andiamo a scoprire qual è la Lamborgini meno cara in vendita, ed è la Gallardo. Spulciando i principali siti online di auto usate, si trovano alcuni modelli anche al di sotto dei 100mila euro, anche se il tutto dipende dalla versione, dal chilometraggio e dalle condizioni della stessa auto.

In media stiamo parlando di un'auto da circa 120mila euro, ma se siete fortunati potrete riuscire a strappare un prezzo più basso di un paio di decine di migliaia di euro. L'altra Lamborghini meno cara al momento sul mercato è la Huracan.

Si tratta di una fuoriserie di lusso prodotta dalla gloriosa casa italiana a partire dal 2014 dopo essere stata presentata al solone di Ginevra di quell'anno. E' stata l'erede proprio della Gallardo e nel 2016 ha fatto il suo debutto anche la versione spider. In questo caso stiamo parlando di un'auto che ha una quotazione minima di 140mila euro, ma in media la si può acquistare a circa 160/170mila.

Non esistono quindi delle vere e proprie Lamborghini economiche, e del resto il prestigio dell'azienda di Sant'Agata Bolognese, unito ad una meccanica all'avanguardia e a tecnologia da urlo, ha il suo prezzo. Ecco perchè per la nuova Lamborghini Revuelto, la prima plug-in hybrid del Toro, bisogna mettere in preventivo almeno 500mila euro.