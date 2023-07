Quanto costa la nuova Kia EV9? Il SUV a 6 o 7 posti arriva in Italia

Nelle ultime ore abbiamo scoperto tutti i prezzi della nuova Renault Clio, così come anche il prezzo della nuova Peugeot e-308 elettrica. Ora è arrivato il momento di pensare in grande: sappiamo quanto costa al lancio la nuova Kia EV9.

La Kia EV6 è stata, assieme alla sorella Hyundai IONIQ 5, una delle elettriche più premiate degli ultimi anni per via della sua tecnologia e del suo design. Seguendo lo stesso percorso, Kia è prossima a lanciare in Italia la EV9, SUV elettrico di grandi dimensioni che avrà un prezzo di lancio di 76.450 euro in versione Earth. Per una GT-Line ci vorranno invece 81.650 euro. Il lancio italiano è previsto per il prossimo autunno.

Un’asticella alquanto alta per la nuova Kia EV9, che di fatto è un SUV a 6 o 7 posti, dunque davvero imponente. Costruito sull’ormai famosa piattaforma Electric Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai Motor Group, EV9 offre una batteria da ben 99,8 kWh di quarta generazione, con la quale è possibile aspirare ai 541 km di autonomia secondo il ciclo combinato WLTP. Grazie agli 800 V in fase di carica è possibile recuperare fino a 239 km in soli 15 minuti.

Kia EV9 è una delle vetture incluse nel progetto Plan S del brand sudcoreano, un piano strategico a medio e lungo termine che prevede il lancio di 15 veicoli elettrici entro il 2027 a livello globale. Se siete curiosi di vedere la nuova Kia EV9 dal vivo, non potete perdere le prossime tappe del Kia Sustainability Tour: appuntamento a Lignano Sabbiadoro il 22 e il 23 luglio, a Pescara il 29 e il 30 luglio, a San Vito Lo Capo dal 15 al 24 settembre.