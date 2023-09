Quanto costa un incidente al Nurburgring? Dopo averlo scoperto vi passerà la voglia

Girare sul leggendario circuito del Nurburgring è un'esperienza che moltissimi appassionati di auto sportive vorrebbero fare almeno una volta nella vita. La prima cosa da sapere è che il Nurburgring ha vietato la circolazione dei veicoli che non vanno ad almeno 130 km/h, di conseguenza se disponete di un'auto poco performante meglio restare a casa.

Secondariamente, è bene sapere che in caso di un crash in Germania, la conta dei danni potrebbe essere assolutamente salata. Nonostante i video degli incidenti al Nurburgring siano stati di fatto vietati, ovviamente esistono ancora gli scontri sul circuito tedesco e spesso e volentieri possono risultare un vero e proprio salasso.

Forse non tutti sanno che l'autodromo viene considerato di fatto come una strada pubblica, di conseguenza vigono le stesse leggi presenti sulle strade di tutti i giorni, a cominciare ad esempio dal divieto di superare a destra. Ovviamente i commissari di gara sono un po' di manica larga, ma in ogni caso, se tutto fila liscio nessuno vi dirà niente, ma quando succederà qualche casino allora potrebbe essere chiamata la polizia.

Nella conta dei danni in caso di incidenti, incidono moltissimo gli elementi strutturali presenti nella pista come ad esempio, guardrail, cordoli, aiuole, gomme e via discorrendo. Esiste un vero e proprio listino prezzi che può arrivare fino a 1.400 euro all'ora circa nel caso in cui il circuito dovesse essere chiuso a seguito di un danno ingente.

Secondo lo youtuber Misha Charoudin, generalmente un incidente costa circa 2.000 euro per ogni automobilista del Ring, e ciò fa chiaramente capire quanto sia meglio evitare comportamenti troppo spericolati, pena il rischio di tornare a casa con l'auto danneggiata e il portafoglio vuoto.

A complicare ulteriormente il tutto è l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli, e soprattutto il fatto che l'assicurazione non sempre potrebbe pagare i danni, di conseguenza è bene informarsi con la propria compagnia prima di recarsi in Germania.

Insomma, se doveste uscire di strada senza perdere liquidi e semplicemente facendo un testa coda senza colpire e danneggiare nulla, potrete fare sonni tranquilli, ma se doveste danneggiare il circuito, la vostra auto e magari anche un'altra vettura, a quel punto è probabile che rimpiangerete l'esperienza di guida più suggestiva di sempre.