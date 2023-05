Quanto costa la nuova Hyundai KONA 2024: prezzi e motori al lancio

La KONA Electric del 2021 è stata una delle elettriche che più ci ha soddisfatti negli anni scorsi (10 motivi per acquistare la KONA Electric), oggi però cambia tutto e la coreana è pronta a migliorarsi ulteriormente: la nuova Hyundai KONA 2024 è pronta per arrivare in Italia - e vi sveliamo a che prezzo.

Di tutte le novità della nuova Hyundai KONA 2024 abbiamo parlato in un articolo dedicato, oggi vogliamo occuparci dei prezzi e delle versioni che vedremo in Italia. Inizialmente la nuova KONA, che avrà diverse motorizzazioni a listino, sarà disponibile nella variante benzina 1.0 T.GDI con cambio manuale o automatico, 1.0 T.GDI Mild Hybrid 48V con cambio manuale intelligente iMT e nella sua versione 1.6 Full Hybrid. Questi motori arriveranno negli showroom italiani all'inizio dell'estate 2023, per la nuova KONA Electric invece dovremo aspettare l'arrivo dell'autunno.

Parliamo di prezzi dunque: la nuova baseline KONA 1.0 T-GDI 120 CV X Line si può avere a partire da 28.500 euro oppure a 189 euro al mese con 3.000 euro di vantaggio cliente in caso di permuta o rottamazione e finanziamento Hyundai Super Hyundai Plus. L'offerta si può attivare anche sulla Full Hybrid (per noi la variante più accattivante fra le termiche) a 199 euro al mese.

Di base la nuova KONA presenta un allestimento alquanto ricco: fanali e firma luminosa a LED, vetri posteriori oscurati, cerchi in lega da 17" o 18", cruscotto LCD da 12,3", clima automatico, navigazione con display da 12,3" con retrocamera, caricatore wireless, Bluetooth, smartphone replication (Apple CarPlay e Android Auto), servizi Hyundai LIVE e aggiornamenti OTA.

Assolutamente degno di nota anche l'allestimento N Line che si può avere a partire da 31.500 euro. In questo caso abbiamo dettagli sportivi specifici, cerchi in lega N Line da 18", spoiler posteriore, design più aggressivo per i paraurti, doppio scarico posteriore e minigonna laterale ridisegnata.

Al top della gamma abbiamo infine l'allestimento X Class a partire da 33.800 euro che aggiunge ai pacchetti precedenti anche diversi sistemi di assistenza alla guida. Fra gli optional segnaliamo la Digital Key 2 Touch che permette di aprire/chiudere la KONA con smartphone e smartwatch compatibili NFC.

Se non siete completamente sicuri di effettuare un ordine, scegliete il pre-ordine fino al 31 agosto: con Be The First Hyundai vi pemette di bloccare in anticipo il prezzo finale con soli 250 euro - quota che verrà scalata al momento della firma del contratto oppure rimborsata in caso di ripensamento.