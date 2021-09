Quanto costa il nuovo HR-V Full Hybrid 2022? Prezzi e allestimenti in Italia

Lo scorso mese di aprile è stato svelato ufficialmente il nuovo Honda HR-V Full Hybrid 2022, chiamato tecnicamente HR-V E:HEV. Dopo una breve apparizione dell’HR-V E:HEV alla Design Week di Milano, ora è finalmente tempo di parlare di commercializzazione: andiamo dunque a scoprire i prezzi e la disponibilità per l’Italia.

Il prezzo di attacco del nuovo SUV Crossover giapponese è di 30.900 euro, ricordiamo però che l’intera gamma è equipaggiata di serie con l’avanzato propulsore a due motori e:HEV (Hybrid Electric Vehicle), che il brand che vuole elettrificare tutti i suoi modelli europei entro il 2022. A 30.990 euro acquistiamo la variante Elegance con luci LED di serie, sedili anteriori riscaldabili, cerchi in lega da 18” e connettività smartphone.



Con la Advance saliamo a 33.400 euro e abbiamo in aggiunta un portellone posteriore che si apre e chiude elettronicamente, un volante riscaldabile e interni in ecopelle e tessuto. Al top della gamma abbiamo infine l’Advance Style a 35.900 euro, la cui offerta prevede un impianto audio premium ed elementi di design unici e di impatto, come ad esempio la carrozzeria bicolore e le finiture arancioni nell’abitacolo.



Grazie alla tecnologia Full Hybrid le emissioni del nuovo Honda HR-V E:HEV non vanno oltre i 122 g/km di CO2, mentre i consumi si attestano sui 5,4 litri di benzina per 100 km. Da sottolineare come il SUV sarà dotato di tecnologie Honda Sensing, che raccoglie tutti gli ultimi dispositivi di sicurezza e le funzioni per la guida assistita - con l’ottima aggiunta dell’Hill Descent Control, per avere maggiore controllo sulle superfici con scarsa aderenza e grandi pendenze.



Per un infotainment alla massima potenza invece i clienti possono scegliere di avere un display touch da 9” con Apple CarPlay funzionante via cavo, Bluetooth o WiFi e Android Auto via cavo.



Il nuovo Honda HR-V E:HEV verrà venduto in Italia a partire da febbraio 2022 e si può già prenotare a partire da 26.400 euro con 4.500 euro di Hybrid Bonus Honda e incentivi statali in caso di rottamazione. Nell’offerta pre-lancio è incluso il Privilege Pack con 8 anni di garanzia e:HEV e 3 anni di manutenzione in omaggio - ma solo per i primi 500 clienti. Scoprite di più sul sito ufficiale Honda.