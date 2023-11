Quanto costa il nuovo Honda EM1 e:? La batteria è a noleggio

A EICMA 2022 abbiamo visto dal vivo il nuovo Honda EM1 e:, il primo scooter elettrico urbano del colosso giapponese. Da allora abbiamo avuto nuove notizie soltanto lo scorso maggio, quando Honda ha annunciato il suo arrivo in Italia. Ora, a novembre 2023, iniziano ufficialmente le vendite nel nostro Paese.

Partiamo dal dettaglio che forse aspettate maggiormente: il prezzo finale. Honda ha deciso di vendere il suo EM1 e: in Italia a 3.199 euro f.c. inclusa la manutenzione per i primi 36 mesi e il caricabatteria. La batteria invece, chiamata Honda Mobile Power Pack e:, si può avere a noleggio pagando un canone di 36 euro al mese per 36 mesi.

Ricordiamo che il nuovo Honda EM1 e: equivale a uno scooter cittadino da 50 cc, ha una velocità massima da 45 km/h e la sua autonomia stimata è di 41,3 km. Tra le sue caratteristiche principali spicca il cruscotto con display digitale, il vano portaoggetti nel sottosella (che negli scooter elettrici è tutt’altro che scontato), una presa USB per connettere uno smartphone, le pedane per il passeggero e il portapacchi posteriore.

La batteria Honda Mobile Power Pack e: può essere ricaricata comodamente a casa, dunque è perfetta per chi è solito parcheggiare lo scooter in strada di notte, inoltre grazie al piano di noleggio è possibile disporre di una batteria sempre in perfetto stato di funzionamento, con una capacità sempre superiore all’80% della capacità iniziale.

Se il prezzo di acquisto vi sembra eccessivo per le vostre tasche, Honda ha pensato anche a una formula di finanziamento in collaborazione con Agos: 36 mesi con rate da 61 euro e maxi rata finale di 1.535,52 euro.