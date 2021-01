Ecco quanto costa gestire un garage con 35 auto di valore

Probabilmente una buona parte di chi sta leggendo, almeno una volta nella vita, risposto a questa ardua domanda:"Cosa metteresti nel tuo garage dei sogni se dovessi vincere milioni di euro alla lotteria?". Sappiamo che non è semplice dare una risposta veloce a tale quesito, ma vogliamo soffermarci sui costi fissi di una ampia collezione.

Per fortuna c'è Harry Metcalfe a quantificare al posto nostro le spese di gestione annuali di un garage pieno zeppo di auto classiche e moderne. In linea di massima Metcalfe ha speso circa 2.000 euro per le sue macchine e 1.100 euro per le sue moto, ma a ciò bisogna aggiungere 8.550 euro per quanto concerne le assicurazioni, le quali consentono a lui e ad altre tre persone di guidare uno qualsiasi dei suoi veicoli in qualunque momento. Insomma, in totale Metcalfe sborsa più di 11.000 euro ogni anno per la sua collezione di 35 veicoli.

Considerando il fatto che detiene, giusto per citarne qualcuno, una Lamborghini Countach, una Lancia Fulvia Zagato e un bel po' di Jaguar, crediamo che in realtà si tratti tutto sommato di un costo sostenibile per una persona piuttosto agiata. C'è anche da considerare però la variabile inerente tasse e normative, le quali variano ampiamente da uno stato all'altro.

A ogni modo c'è da far notare il fatto che Metcalf ha praticamente escluso dal totale i grossi progetti di restauro che ha dovuto affrontare. Nel 2019 ad esempio, la sua magnifica Lamborghini Espada (ecco una variante hot rod) gli ha richiesto ben 33.000 euro per la sola restaurazione del motore.

Alla fine dei conti la riposta è sì, possedere tantissime macchine di valore e una moltitudine di moto pregiate necessita di tempo e soprattutto denaro, tanto denaro. Pertanto sconsigliamo a chiunque non possegga uno stipendio o un introito annuale composto da almeno sei cifre di avvicinarsi anche minimamente un'idea simile.

Avviandoci a chiudere ci teniamo a mostrarvi due collezioni automobilistiche assolutamente degne di nota. All'inizio del mese scorso abbiamo riportato della più grande collezione di auto replica ispirata a Fast & Furious, sorprendente sia per quantità di veicoli che per cura realizzativa degli stessi. In ultimo invece vogliamo rimandarvi a una stratosferica collezione di veicoli recentemente venduta addirittura per 44 milioni di dollari: essa spaziava da un tavolino Harley-Davidson da 600 dollari fino ad una Ferrari 225 Sport Berlinetta Vignale del 1952 dal valore di 2,8 milioni di dollari.