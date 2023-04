Quanto costa una Formula 1? E una MotoGp? Ecco il listino prezzi completo

Se steste pensando di aprire una scuderia di Formula 1 o di prendere parte al campionato di MotoGp, sappiate che vi aspettano delle spese ingenti dal punto di vista economico. Ecco il listino prezzi con il costo di auto e moto da competizione.

Ovviamente il campionato di Formula 1 è quello più caro in assoluto, tenendo conto che le monoposto del Circus rappresentano il non plus ultra per quanto riguarda la tecnologia applicata alle 4 ruote.

Di conseguenza il costo di una monoposto si aggira sui 6 milioni di euro. Le auto guidate da Charles Leclerc, il cui futuro in Ferrari sembra in bilico, ma anche da Hamilton, Verstappen e via discorrendo, staccano nettamente le altre vetture competitive e al secondo posto, forse un po' a sorpresa, troviamo le auto per il DTM, il campionato turismo tedesco.

Per prendere parte al Deutsche Tourenwagen Masters bisogna mettere in preventivo una spesa da 2,5 milioni di euro, una cifra che negli anni è quindi rimasta tutto sommato costante tenendo conto che la mitica Alfa Romeo 155 V6 Ti costava un miliardo di lire a inizio anni '90.

Terzo posto per le supercar che prendono posto al WEC (2,3 milioni di euro), davanti alle Indycar, per cui ogni monoposto costa 2 milioni. Più staccata la Formula E a quota 887mila euro, con le WRC che invece variano fra le 700mila e il milione di euro.

Si scende quindi con la Dakar, fra le 150 e le 250mila euro, poi il WTCR, la Coppa del mondo turismo Fia a quota 130mila, e le Nascar, dal costo contenuto, "solo" 114mila euro.

Per quanto riguarda le due ruote, c'è invece una sola ed unica regina che è la MotoGp, che di fatto rappresenta la Formula 1 delle motociclette. Fra meccanica ed elettronica ogni due ruote arriva a costare fino a due milioni di euro, dieci volte il costo di una Superbike che si ferma invece a 200mila euro.

Molto contenuti invece i costi delle altre categorie come Dakar, Supersport, Enduro e Motocross, dove si va da un minimo di 8mila fino ad un massimo di 30mila euro. Infine, per quanto riguarda i camion da corsa, per quelli che partecipano alla Dakar bisogna mettere in preventivo una spesa da 400mila euro, mentre si scende a 350 per le motrici che partecipano all'European Truck Racing Championship (ETRC).