Quanto costa la Fiat Topolino con l'Ecobonus? Le rate partono da 39 euro

Il 4 luglio 2023 è stata una giornata parecchio intensa per Fiat, che ha presentato la nuova 600e totalmente elettrica e la Fiat Topolino con e senza portiere. Conosciamo il prezzo di listino del quadriciclo elettrico, ma qual è il costo finale con gli incentivi statali? E con rate mensili?

La nuova Fiat Topolino potrebbe essere un successo annunciato: la gemella Citroën Ami è del resto il quadriciclo più venduto nella prima metà del 2023 e lo stile pastello della piccola torinese potrebbe fare il resto. Ma a che prezzo possiamo portarla in garage? Di listino la Fiat Topolino parte da 9.890 euro nella sua variante standard, dotata di portiere, mentre ancora non conosciamo il prezzo della variante DOLCEVITA senza portiere, decisamente più estiva.

Ai 9.890 euro bisogna però scalare la quota offerta dagli attuali incentivi statali per i quadricicli elettrici di questo tipo: si arriva così a 7.499 euro. Se per voi è una cifra ancora proibitiva, Fiat ha già sviluppato un piano finanziario che vi permette di avere la Topolino con rate che partono da 39 euro al mese. I dettagli di questa offerta arriveranno solo prossimamente, quando gli ordini saranno aperti con formula Be The First. Ricordiamo che le prime consegne del quadriciclo sono previste entro la fine del 2023.