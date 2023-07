Quanto costa la nuova Fiat 600e? Motore, batteria e autonomia del B-SUV

Fiat torna grande protagonista del segmento B con la nuova 600e, B-SUV dall’aspetto giocoso, familiare e totalmente elettrico. Scopriamo subito le principali novità annunciate dal marchio torinese nella serata di oggi 4 luglio 2023.

Lunga appena 4,17 metri, larga 1,78 metri e alta 1,52 metri, la nuova Fiat 600e ha comunque spazio abbondante per 5 persone, vani portaoggetti anteriori ai vertici della categoria in quanto a spazio e una buona autonomia elettrica. Spesso tendiamo a sconsigliare auto elettriche che abbiano meno di 400 km WLTP e la 600e è perfetta in tal senso: il ciclo combinato WLTP è proprio di 400 km, mentre in città può arrivare a 600 km (ciclo urbano WLTP).

La potenza del motore anteriore è di 115 kW/156 CV, dati che ci sembra di aver già visto da qualche altra parte di recente - tipo sulle nuove Citroën ë-C4 e ë-C4 X Extended Range appena presentate da Stellantis. La coppia è pari a 260 Nm, dunque sulla carta la 600e è davvero identica alle sorelle francesi, che fanno parte dello stesso gruppo. Fiat dichiara un consumo di 15,1-15,2 kWh/100 km: 15,1 si riferisce alla nuova 600e RED, 15,2 alla 600e LA PRIMA, le due edizioni subito disponibili al lancio.

La batteria su entrambe le vetture è da 54 kWh, con 51 kWh di energia netta, che si ricarica fino a 100 kW di potenza in DC e fino a 11 kW in AC. Significa che a una colonnina da 11 kW impiegheremo 5 ore e 45 minuti per una carica completa 0-100%, mentre in DC abbiamo il 20-80% in 27 minuti.

Ma quanto costa la nuova Fiat 600e? La RED ha un prezzo chiavi in mano di 35.950 euro, che diventa 29.950 euro grazie alle promozioni attive e agli incentivi statali in caso di rottamazione, mentre LA PRIMA parte da 40.950 euro. La scelta dei colori tra l'altro non è stata certo fatta a caso: Fiat ha detto basta alle auto di colore grigio.