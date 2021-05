Quanto costa una Ferrari? Ecco quanto si spende a Maranello

Oggi vogliamo rispondere a una domanda che probabilmente vi sarete fatti decine di volte: quanto costa una Ferrari? Diamo dunque un’occhiata all’attuale listino, vi avvertiamo però che i prezzi sono tutti a sei cifre...

Il ticket d’ingresso dell’attuale listino del cavallino rampante sembra essere la Ferrari Portofino, proposta a meno di 200.000 euro: per l’esattezza 198.061 euro. Iniziando a salire, poco più su troviamo la recente Ferrari Roma, che ha un prezzo di 200.936 euro. La Ferrari F8 costa invece 236.000 euro, per la versione Spider però sono richiesti 262.000 euro.

Per restare al di sotto dei 300.000 euro si può optare per una Ferrari 488, che costa 296.000 euro, anche se la variante Spider arriva a costare 326.400 euro. La Ferrari 812 ha invece un prezzo di listino di 303.727 euro, disponibile anche in versione 812 GTS a 336.000 euro. Qual è invece la più costosa creatura dl Maranello al momento? Beh certamente la tanto chiacchierata Ferrari SF90 Stradale, ibrida plug-in con un motore termico V8 e ben tre motori elettrici, con tanto di piccola batteria a gli ioni di litio capace di percorrere fino a 25 km in Full Electric. Questo concentrato di tecnologia costa 430.000 euro ed è un vero gioiello su quattro ruote.

“Fuori categoria”, come le altre edizioni speciali, la nuova Ferrari 812 Competizione, che verrà costruita in 999 esemplari e venduta a un prezzo di 499.000 euro.