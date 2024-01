Quanto costa il nuovo Dacia Duster 2024: i prezzi italiani ufficiali

Lo scorso mese di novembre abbiamo visto dal vivo la nuova Dacia Duster 2024, vettura super attesa dal pubblico italiano che ora ha finalmente un listino prezzi ufficiale per il nostro Paese. Scopriamo subito quanto costa il SUV best seller del Gruppo Renault.

Come accaduto in Francia, il prezzo di partenza del nuovo Duster 2024 si aggira attorno ai 19.000 euro, 19.700 euro per essere precisi. Gli allestimenti disponibili per la vettura sono quattro, tre invece le motorizzazioni, con due tipi differenti di trazione e due trasmissioni, esiste insomma un Duster per ogni esigenza: in totale abbiamo 12 combinazioni possibili. Come tradizione vengono confermati i livelli Essential ed Expression, gli appassionati delle attività all’aria aperta invece troveranno pane per i loro denti con l’allestimento Extreme. In gamma 2024 anche l’allestimento Journey: è pensato per chi ama l’eleganza discreta, il comfort e la tecnologia, di serie infatti sono presenti il freno di stazionamento elettrico automatico, il Media Nav Live e molto altro.

Dacia ha anche pensato a nuovi accessori intelligenti chiamati YouClip, un sistema semplice ma ingegnoso che permette di fissare in modo pratico e sicuro molti accessori dedicati in punti chiave del veicolo. Passando alle colorazioni, si aggiunge la tinta inedita Beige Sandstone metallizzata alle più classiche Lichen Kaki, Verde Oxide, Brun Terracotta, Grigio Scisto, Nero Nacré e Bianco Ghiaccio.

Su nuovo Duster 2024 debutta il motore benzina TCe 130 che adotta una tecnologia Mild Hybrid a 48 V, completo di motore termico da 1.2 litri con sovralimentazione turbo. Come su Dacia Jogger, anche su nuovo Duster arriva la motorizzazione HYBRID 140 con tecnologia Full Hybrid, che in città permette di circolare per l’80% del tempo in modalità elettrica (proviamo la nuova Dacia Jogger HYBRID 140 a 7 posti). Infine non può mancare la motorizzazione ECO-G 100 costituita da un motore 3 cilindri turbo da 1.0 litro di cilindrata alimentato a benzina e a GPL (del resto il Gruppo Renault ha ben 5 modelli nella Top 10 dei veicoli GPL più venduti del 2023). In pagina trovate dunque il riferimento al listino completo, con prezzi che partono dai 19.700 euro del Duster Essential ECO-G 100 e arrivano ai 27.900 euro del Duster Extreme HYBRID 140.