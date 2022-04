Quanto costa la Smart #1? Dalla Cina arriva il prezzo del crossover elettrico

La storia di Smart sta per cambiare per sempre. Dopo l'acquisizione da parte del Gruppo Geely, stanno per arrivare i primi cambiamenti epocali. Come già saprete sta per arrivare la nuova Smart #1, (ufficiale la nuova Smart #1) primo SUV/Crossover elettrico del brand, ma quanto costerà?

Smart sta per dire addio alla sua celebre ForFour, al suo posto arriverà per l'appunto il SUV/Crossover Smart #1 e una hatchback elettrica con badge Brabus di cui conosciamo ancora poco e niente. La #1 è di sicuro in vantaggio e sta per essere commercializzata in tutto il mondo, quanto costerà però? Non abbiamo ancora i prezzi europei della vettura, possiamo però farci una prima idea con i prezzi cinesi, del resto nel Paese asiatico la vettura si può già ordinare.

La Smart #1 parte da 190.000 yuan e arriva a 230.000 yuan; i prezzi in dollari sarebbero rispettivamente 28.970 dollari e 35.070 dollari, mentre in euro al cambio saremmo a 27.257 euro per la #1 base e 32.997 euro per la versione superiore.

Considerando i costi di trasporto e le tasse del nostro Paese, la Smart #1 potrebbe costare in Italia fra i 32.000 e i 38.000 euro, queste però sono nostre supposizioni. Qualora il Gruppo Geely riuscisse a mantenere il prezzo di partenza della Smart #1 al di sotto dei 30.000 euro sarebbe un ottimo spunto.

Tecnicamente la Smart #1 cinese è disponibile nei tagli Pro+ e Premium, entrambi con motore da 200 kW/272 CV e 343 Nm di coppia. La batteria invece è da 66 kWh, l'unica differenza fra le due varianti sarebbe a livello di motore, con la Premium con propulsore con tecnologia SiC, capace di toccare i 560 km con una carica secondo lo standard cinese CLTC. La Pro+ invece dovrebbe fermarsi a 535 km.

Secondo lo standard WLTP europeo l'autonomia dovrebbe attestarsi attorno ai 440 e 420 km. Sinceramente la differenza fra le due versioni ci sembra davvero minima, non ci sarebbe motivo di acquistare la variante superiore per 20 km di autonomia aggiuntiva, è probabile che in Europa arrivi una sola versione, per saperlo però dovremo ancora aspettare.