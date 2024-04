Quanto costa la nuova Citroen C3 con gli incentivi 2024? L'elettrica a meno della benzina

A maggio scatterà, finalmente, l’aggiornamento degli incentivi auto, che mettono sul piatto oltre 13.000 euro di sconto con determinati requisiti. L’Ecobonus 2024 è valido anche sulla nuova Citroen C3 appena arrivata in Italia?

Come vi abbiamo raccontato al lancio, la nuova C3 2024 a benzina parte da 14.990 euro, un prezzo che ora potrebbe impensierire anche Fiat Panda. La variante elettrica parte addirittura da 18.900 euro, un prezzo che fa concorrenza alla nuova Dacia Spring 2024 aggiornata. Cerchiamo, dunque, di capire se la nuova C3 è compatibile con gli incentivi auto 2024.

La nuova Citroen C3 a benzina con motore 1,2 litri da 100 CV ha emissioni di CO2 pari a 126 g/km, rientra dunque per il rotto della cuffia negli incentivi, il cui limite per le termiche/ibride è pari a 135 g/km. Su questa variante è dunque possibile ottenere 3.000 euro di sconto rottamando un’auto inquinante Euro 0, 1 e 2. Il bonus scende a 2.000 euro rottamando un veicolo Euro 3, mentre rottamando un Euro 4 abbiamo 1.500 euro di sconto. Rottamare un’auto inquinante è l’unico modo per ottenere l’incentivo, se non si ha nulla da rottamare il bonus è zero, anche in caso di ISEE basso. Nuova C3 a benzina può dunque arrivare a costare 11.990 euro in versione YOU.

Passando alla e-C3 elettrica gli sconti si fanno particolarmente interessanti. Il prezzo, infatti, è perfettamente compatibile con l’Ecobonus, anzi gli incentivi 2024 sono pensati appositamente per veicoli di questo tipo. Senza rottamare nulla avete uno sconto di 6.000 euro, dunque potete avere l’elettrica a 12.990 euro in versione YOU. Con ISEE inferiore a 30.000 euro potete ottenere 7.500 euro di sconto. Se però avete un’auto da rottamare avete fatto bingo: con Euro 0,1 e 2 avete 11.000/13.750 euro di sconto in base all’ISEE, con Euro 3 10.000/12.500 euro, con Euro 4 9.000/11.250 euro. Al massimo potenziale, la e-C3 può arrivare a costare poco più di 5.000 euro.

