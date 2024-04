Quanto costa la Citroen Ami con i nuovi incentivi 2024? Si parte da 5.370 euro

Il Governo sta per rinnovare, tramite un DPCM apposito, gli incentivi 2024 dedicati a ciclomotori, scooter, moto e quadricicli elettrici. Tra questi ultimi, ovviamente, c’è anche il best seller Citroen AMI: scopriamo quanto costa tra Ecobonus e promozioni di aprile 2024.

Tra i quadricicli elettrici, la Citroen AMI è diventata in poco tempo un vero e proprio punto di riferimento, un veicolo adatto dai 14 anni in su grazie alla sua velocità bloccata a 45 km/h. Il modello sta spopolando anche grazie al suo prezzo super aggressivo, il listino parla infatti di 7.990 euro di partenza per la AMI AMI, grazie alle promozioni di aprile è però possibile scendere a 6.025,25 euro con consegna presso un concessionario inclusa.

Questo per quanto riguarda l’acquisto diretto, il quadriciclo però si può avere anche in leasing tramite piccole rate mensili, con Citroen che chiede 2.256 euro di anticipo e poi 47 canoni mensili da appena 29 euro, più o meno quanto un abbonamento di telefonia fissa. L’attuale promo è valida fino al prossimo 30 aprile ed è comprensiva del contributo statale di 3.000 euro nel caso non abbiate nulla da rottamare. (In basso il listino ufficiale)

Nel caso in cui abbiate un veicolo inquinante da rottamare, invece, AMI nella sua versione base si può avere a 5.370,33 euro oppure in leasing con 1.508,10 euro di anticipo e 47 canoni mensili da 27,75 euro. Con la rottamazione l’Ecobonus mette infatti a disposizione 4.000 euro di sconto.

I suddetti prezzi riguardano il modello base di AMI, chiamato da Citroen “AMI AMI”, il configuratore vi permette però di scegliere anche la nuova MY AMI TONIC lanciata nel 2022 e la MY AMI COLOUR con i prezzi che cambiano di conseguenza.

