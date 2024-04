Quanto costa il Cenntro Avantier? Il quadriciclo che sembra una Kei Car arriva in Italia

A EICMA 2023 abbiamo visto dal vivo il nuovo Cenntro Avantier, il quadriciclo elettrico che somiglia molto a una kei car giapponese e potrebbe risultare comoda per moltissimi italiani. Oggi sappiamo finalmente quanto costa la vettura.

A comunicarci le preziose info è stato il distributore ufficiale Campello S.p.A., che ha pubblicao il prezzo del quadriciclo: 14.394,78 euro di listino IVA inclusa, bisogna però togliere i 3.000 euro di contributo statale nel caso in cui non si rottamasse nulla e 4.000 euro in caso di rottamazione di veicolo inquinante di categoria L (ciclomotori e motoveicoli a due, tre o quattro ruote).

Un prezzo sicuramente importante per un quadriciclo, il Cenntro Avantier è però 100% elettrico, può essere ricaricato comodamente a una presa domestica, offre una capacità di carico pari a 700 litri con 275 kg di portata utile. Rispetto ad altri modelli best seller, come la Citroen Ami che si fermano a 45 km/h, l’Avantier raggiunge i 90 km/h di velocità massima con 182 km di autonomia promessa. I costi di esercizio per ricaricare il quadriciclo sono alquanto bassi, inoltre avete pieno accesso alle ZTL, il parcheggio gratuito sulle strisce blu in molte città italiane e l’esenzione dal pagamento del bollo per i primi cinque anni, mentre negli anni a seguire la quota è abbastanza ridotta.

Il Cenntro Avantier offre anche dei sedili comodi, l’aria condizionata per l’estate e l’inverno, i comandi al volante e un sistema di infotainment. Sul fronte della sicurezza non mancano l’airbag del conducente, l’ABS, il telaio in acciaio e l’antifurto con sirena integrata. Tre le colorazioni disponibili al lancio: Milk White, Mint Green e Aqua Blue. Sarà il perfetto concorrente dello Swapa Zip testato di recente.

