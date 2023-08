Quanto costa il caro benzina alle famiglie italiane? Più di 400 euro l'anno

L’estate 2023 sarà ricordata anche per il caro benzina che tutti gli italiani, in qualche modo, stanno pagando (a volte anche solo con i rincari sulla spesa). Ma quanto costa a ogni famiglia il carburante con i prezzi attuali?

Stando ai calcoli di Assoutenti, il caro benzina di questa estate 2023 costerà 10,7 miliardi di euro agli italiani, sia a causa dei costi diretti che indiretti. Per ogni famiglia l’aggravio è di 417 euro in più all’anno, dunque 417 euro in meno nel portafogli. Le associazioni per la tutela dei consumatori se la sono presa, nei giorni scorsi, soprattutto con il Governo, accusato di non aver fatto abbastanza per “addolcire” il prezzo dei carburanti alla pompa, addirittura Altroconsumo ha lanciato una petizione per tagliare nuovamente le accise e azzerare l’IVA sui carburanti, soluzioni a cui - per ora - il Governo sembra aver detto “No”.

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, si è difeso dagli attacchi trasversali dicendo che eventuali fondi per abbattere il prezzo dei carburanti sono finiti per finanziare un’altra operazione nobile: il taglio del cuneo fiscale. Secondo il Ministro, tagliare le accise sulla benzina costa allo Stato 12 miliardi di euro all’anno, “soldi con cui il Governo ha tagliato due volte il cuneo fiscale”.

Una soluzione che il Governo Meloni vuole riproporre anche con la finanziaria di dicembre, la “coperta” però con cui ripararsi è alquanto corta. Se gli italiani possono da un lato godere di un cuneo fiscale ridotto, dall’altro si vedono aumentare le spese dei carburanti e anche dei beni di consumo, visto che nel nostro Paese l’88% del trasporto merci viaggia su gomma - settore duramente colpito dal caro benzina. In parole povere, abbiamo a che fare con il più classico dei cani che si morde la coda. Nel frattempo lo Stato ha comunque incassato 2,27 miliardi di euro grazie ad accise e IVA sui carburanti, motivo per cui le associazioni a difesa dei consumatori chiedono ancora a gran voce il taglio delle accise e l’azzeramento dell’IVA sui carburanti. Vedremo chi la spunterà nelle prossime settimane...