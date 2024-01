Quanto costa la nuova BYD Seal U? Il SUV del colosso cinese arriva in Italia

Meno di un anno fa BYD debuttava in grande stile in Italia con la Atto 3 e la Han, la Seal e la Dolphin. Oggi alla lista si aggiunge la nuova Seal U: quanto costa il SUV del colosso cinese?

Sulla bontà del marchio ormai abbiamo pochi dubbi: in Cina BYD ha venduto più auto di Volkswagen nel 2023. Ma cosa offre in particolare questo nuovo SUV Seal U? Dotato di Blade Battery, il modello arriva in Italia in versione Comfort oppure Design. Partiamo proprio dalla Comfort. Abbiamo a disposizione 71,8 kWh di energia e fino a 420 km di autonomia sul ciclo misto, in città invece il range passa a 576 km.

I consumi dichiarati sono di 19,9 kWh/100 km sul ciclo misto, mentre in città si scende a 14,5 kWh/100 km. Su questa versione la ricarica DC si ferma a 115 kW, mentre la AC è a 11 kW su entrambe le varianti. Sulla Comfort, dunque, la carica può andare dal 10% all’80% in 42 minuti, lo 0-100% in AC a 11 kW invece avviene in 7,5 ore. Il motore è singolo da 160 kW/215 CV e a trazione anteriore in entrambe le versioni, sulla Comfort però la coppia arriva a 310 Nm, per un’accelerazione 0-100 possibile in 9,3 secondi.

Passando alla Design, abbiamo 87 kWh di batteria e fino a 500 km di autonomia sul ciclo misto, 674 km in città, con consumi pari a 20,5 kWh/100 km sul misto e 15,2 kWh/100 km in ambito urbano. La ricarica AC 11 kW è possibile in 9,3 ore per lo 0-100%, mentre in DC si va dal 10% all’80% in 43 minuti. Se il motore è identico alla Comfort, la coppia sale a 330 Nm, l’accelerazione però sale a 9,6 secondi per lo 0-100 a causa della batteria più grande. Su entrambe le vetture la velocità massima è di 175 km/h con un coefficiente aerodinamico di 0,32 Cx. Le due versioni hanno anche un peso differente, sempre dovuto alla batteria: 2.020 kg il peso a vuoto della Comfort, 2.147 kg per la Design.

Arriviamo così a rispondere alla domanda cardine dell’introduzione, quanto costa il SUV cinese: anche se non esiste ancora un listino ufficiale, indicativamente la BYD Seal U dovrebbe partire da meno di 42.000 euro ed essere dunque compatibile con gli incentivi italiani (il 23 gennaio ha riaperto la piattaforma dell’Ecobonus 2024). La BYD Seal U Design invece dovrebbe partire da poco meno di 45.000 euro. Le consegne dovrebbero iniziare già da febbraio 2024.